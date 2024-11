Previsioni Meteo Casal di Principe: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Casal di Principe si prepara a vivere un Lunedì 11 Novembre caratterizzato da condizioni meteorologiche favorevoli. Durante la giornata, si prevedono cieli sereni e temperature gradevoli, con valori che si manterranno sopra la media stagionale. Le previsioni meteo indicano un clima stabile, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,7°C, con cieli sereni e una copertura nuvolosa molto bassa, pari al 5%. La velocità del vento sarà di circa 13 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 22,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 18,5°C entro le ore 11:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 2%. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità di circa 18 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, scendendo al 40%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 19°C alle ore 12:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 17,9°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 9%. La brezza vivace accompagnerà le ore pomeridiane, con una velocità del vento che varierà tra i 17 e i 18 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 37%, garantendo un clima secco e gradevole.

La sera porterà una lieve diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 12,7°C entro le ore 23:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 11%. La brezza continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità di circa 15 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casal di Principe indicano un Lunedì 11 Novembre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature piacevoli e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di lievi variazioni termiche, ma senza particolari eventi meteorologici avversi. Gli abitanti e i visitatori potranno godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.2° perc. +13.4° Assenti 13.4 NE max 22.6 Grecale 66 % 1019 hPa 4 cielo sereno +13.1° perc. +12.3° Assenti 13.8 NE max 23.8 Grecale 68 % 1019 hPa 7 cielo sereno +13.5° perc. +12.6° Assenti 14.4 NE max 25.1 Grecale 66 % 1020 hPa 10 cielo sereno +17.8° perc. +16.7° Assenti 18.9 ENE max 22.2 Grecale 43 % 1021 hPa 13 cielo sereno +19.1° perc. +18.1° Assenti 17.5 ENE max 18.3 Grecale 37 % 1019 hPa 16 cielo sereno +16.6° perc. +15.5° Assenti 16.8 ENE max 23.8 Grecale 45 % 1019 hPa 19 poche nuvole +14.3° perc. +13.2° Assenti 17.1 NE max 27.2 Grecale 54 % 1020 hPa 22 poche nuvole +13° perc. +11.9° Assenti 15.5 NE max 27.8 Grecale 60 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:45

