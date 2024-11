Previsioni Meteo Casal di Principe: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Casal di Principe si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 14,7°C al mattino fino a un massimo di 20,9°C nel primo pomeriggio. La presenza di venti leggeri e una buona visibilità contribuiranno a rendere la giornata piacevole, sebbene si registrerà un incremento dell’umidità nel corso della giornata.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Nord Est. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature che saliranno gradualmente, raggiungendo i 18,6°C entro le ore 9:00. L’umidità si attesterà attorno al 53%, garantendo un clima fresco e gradevole.

Proseguendo nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di 20,9°C. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che varieranno tra 5,9 km/h e 8,1 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 70% verso le ore 17:00. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così un clima asciutto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 16°C. L’umidità continuerà a salire, superando il 75%, e i venti si faranno più leggeri, mantenendo una brezza fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casal di Principe nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili, con possibilità di cieli nuvolosi e temperature in lieve diminuzione. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti, specialmente per il fine settimana, quando si potrebbero verificare condizioni più instabili.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Casal di Principe

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.8° perc. +15° Assenti 7.2 NE max 8 Grecale 62 % 1024 hPa 4 cielo sereno +15° perc. +14.3° Assenti 6.9 NE max 7.5 Grecale 65 % 1024 hPa 7 cielo sereno +15.8° perc. +15° Assenti 7.4 ENE max 8.5 Grecale 62 % 1025 hPa 10 cielo sereno +19.7° perc. +19° Assenti 2 ESE max 2.9 Scirocco 52 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.9° perc. +20.4° Assenti 5.9 SO max 4 Libeccio 51 % 1023 hPa 16 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° Assenti 7.3 OSO max 8.7 Libeccio 67 % 1023 hPa 19 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° Assenti 3 NNO max 3.9 Maestrale 73 % 1024 hPa 22 cielo coperto +16.7° perc. +16.4° Assenti 4.5 NNE max 4.4 Grecale 76 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.