Previsioni Meteo Casal di Principe: il bollettino per domani sabato 2 novembre

Sabato 2 Novembre, Casal di Principe si presenterà con un clima prevalentemente variabile, caratterizzato da nubi sparse e un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra un massimo di 22,1°C nel pomeriggio e un minimo di 16°C durante la notte. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 9,9 km/h. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1021 hPa.

Durante la notte, le condizioni meteo a Casal di Principe saranno caratterizzate da poche nuvole e un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, intorno al 10-16%, e il vento soffierà leggermente da Nord-Nord Est a una velocità di circa 5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 58-62%, garantendo una notte fresca ma senza precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa 19,6°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 52%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord a una velocità di circa 2,6 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, attestandosi attorno al 45-48%.

Il pomeriggio porterà un incremento delle temperature, che toccheranno il picco di 22,1°C alle 13:00. Tuttavia, la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 77% nel tardo pomeriggio. Il vento si intensificherà, con velocità che potranno arrivare fino a 9,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto e gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno a circa 18,5°C alle 18:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 17,2°C in tarda serata. Il vento si manterrà leggero, con velocità di circa 5-7 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 55-60%.

In conclusione, le previsioni meteo per Casal di Principe indicano un Sabato con un clima variabile, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma le temperature rimarranno stabili e gradevoli. Gli amanti del clima fresco e asciutto troveranno soddisfazione nelle condizioni meteo di questo fine settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.5° perc. +15.8° Assenti 5 NNE max 4.7 Grecale 61 % 1023 hPa 4 poche nuvole +15.8° perc. +14.9° Assenti 5.2 NNE max 5 Grecale 57 % 1022 hPa 7 poche nuvole +16.6° perc. +15.8° Assenti 5.3 NNE max 5.7 Grecale 53 % 1023 hPa 10 nubi sparse +20.6° perc. +19.8° Assenti 2.4 NO max 2.1 Maestrale 43 % 1022 hPa 13 nubi sparse +22.1° perc. +21.4° Assenti 7.1 ONO max 6.2 Maestrale 41 % 1021 hPa 16 nubi sparse +19.6° perc. +19° Assenti 9.8 ONO max 11.6 Maestrale 55 % 1021 hPa 19 cielo coperto +18.5° perc. +18° Assenti 5.8 NNO max 6.8 Maestrale 60 % 1022 hPa 22 cielo coperto +17.5° perc. +16.8° Assenti 5.9 NNE max 6.1 Grecale 55 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:54

