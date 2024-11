Previsioni Meteo Casal di Principe: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre, Casal di Principe si presenterà con condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature miti. Durante la notte, si registreranno poche nuvole e una temperatura che oscillerà intorno ai 16,1°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi attorno al 2%.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere un profilo stabile, con temperature che saliranno fino a 21,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 13%. Il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra 8 km/h e 12 km/h, sempre da Est e Nord Est. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 40%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 21,6°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà sempre contenuta, e il vento si farà più leggero, con intensità che scenderà a 4,8 km/h. L’umidità potrà aumentare leggermente, ma non si prevedono fenomeni di pioggia.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 16,6°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità si attesterà attorno al 63%, mantenendo un clima fresco e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casal di Principe indicano un Sabato 9 Novembre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature miti e un cielo prevalentemente sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero variare leggermente, ma senza significative perturbazioni all’orizzonte. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di un’atmosfera piacevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Casal di Principe

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +15.8° perc. +15.2° prob. 2 % 10.6 NE max 15.4 Grecale 69 % 1025 hPa 4 poche nuvole +15° perc. +14.4° prob. 2 % 10.4 NE max 16.4 Grecale 72 % 1024 hPa 7 poche nuvole +15.5° perc. +14.9° Assenti 10.8 NE max 15.8 Grecale 68 % 1024 hPa 10 poche nuvole +19.9° perc. +19.2° Assenti 12.3 ENE max 15.2 Grecale 47 % 1023 hPa 13 poche nuvole +21.6° perc. +20.8° Assenti 8 ESE max 11.1 Scirocco 40 % 1021 hPa 16 poche nuvole +19.6° perc. +18.8° Assenti 2.3 ESE max 9.3 Scirocco 47 % 1021 hPa 19 poche nuvole +17.7° perc. +17° Assenti 14.2 NE max 24.4 Grecale 57 % 1021 hPa 22 poche nuvole +16.1° perc. +15.4° Assenti 11.4 NE max 18.4 Grecale 65 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.