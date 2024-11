Previsioni Meteo Casal di Principe: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Domenica 3 Novembre a Casal di Principe si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene. Le previsioni meteo indicano cieli sereni e temperature gradevoli, con valori che si attesteranno tra i 16,7°C e i 22,6°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con poche nuvole al mattino e nubi sparse nel corso della giornata. I venti si presenteranno leggeri, con velocità che varieranno da 3,2 km/h a 10,3 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 16,7°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. La copertura nuvolosa sarà limitata, con poche nuvole che non influenzeranno la visibilità del cielo. La mattina si aprirà con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,7°C entro le 09:00. I venti, provenienti principalmente da Nord-Est, si presenteranno come una leggera brezza, contribuendo a un clima fresco e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, toccando il picco di 22,6°C intorno alle 13:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%. I venti si intensificheranno leggermente, ma rimarranno comunque nella categoria della brezza leggera. Questo renderà il pomeriggio ideale per attività all’aperto, grazie anche all’umidità che si manterrà su valori accettabili, attorno al 33%.

La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,9°C entro le 23:00. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, garantendo una visione chiara delle stelle. I venti si calmeranno ulteriormente, mantenendo una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casal di Principe indicano una giornata di sole e temperature miti, perfetta per trascorrere del tempo all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori piacevoli e cieli sereni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Casal di Principe

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.4° perc. +15.4° Assenti 7.5 NE max 7.9 Grecale 50 % 1023 hPa 4 nubi sparse +15.6° perc. +14.5° Assenti 7.5 NE max 7.9 Grecale 50 % 1023 hPa 7 cielo sereno +16.5° perc. +15.4° Assenti 7.2 NE max 9 Grecale 47 % 1024 hPa 10 cielo sereno +21° perc. +20.1° Assenti 3.2 ENE max 4.4 Grecale 36 % 1024 hPa 13 cielo sereno +22.6° perc. +21.8° Assenti 3.2 OSO max 4.2 Libeccio 33 % 1023 hPa 16 cielo sereno +19.9° perc. +19.2° Assenti 10.3 O max 12.6 Ponente 47 % 1023 hPa 19 cielo sereno +18.4° perc. +17.6° Assenti 4 NNO max 4.8 Maestrale 52 % 1024 hPa 22 nubi sparse +17.2° perc. +16.5° Assenti 6.3 NNE max 6.5 Grecale 55 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.