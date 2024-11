Previsioni Meteo Casal di Principe: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Casal di Principe indicano un Lunedì 25 Novembre caratterizzato da condizioni prevalentemente nuvolose e temperature moderate. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 9°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto nel corso della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 14°C, mentre l’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 58%. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

Nel dettaglio, durante la notte le condizioni saranno stabili, con un cielo sereno e una temperatura che si aggirerà attorno ai 9,4°C. La copertura nuvolosa sarà assente o molto limitata, con un’umidità che si manterrà attorno al 47%. Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 07:00, si inizieranno a formare nubi sparse, che diventeranno sempre più dense fino a coprire completamente il cielo entro le 11:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 13,8°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. L’umidità aumenterà, toccando punte del 58%. Le condizioni di vento rimarranno deboli, con direzione prevalentemente da Nord-Est. Non si prevedono precipitazioni significative, con probabilità di pioggia molto basse.

Con l’arrivo della sera, le temperature si manterranno stabili intorno ai 13,7°C, con un cielo ancora coperto. L’umidità continuerà a essere elevata, e il vento si presenterà debole, rendendo la serata piuttosto fresca ma senza particolari disagi.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Casal di Principe non mostrano significativi cambiamenti. Si prevede che le condizioni nuvolose persistano, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo coperto potrebbe continuare a caratterizzare la settimana.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Casal di Principe

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.2° perc. +8.4° Assenti 7 NE max 7.2 Grecale 47 % 1032 hPa 4 cielo sereno +8.9° perc. +7.5° Assenti 8.7 NE max 9.3 Grecale 47 % 1031 hPa 7 nubi sparse +9.7° perc. +8.9° Assenti 6.9 NE max 7.5 Grecale 45 % 1030 hPa 10 nubi sparse +13.3° perc. +11.7° Assenti 2.3 NE max 2.8 Grecale 39 % 1029 hPa 13 cielo coperto +14.4° perc. +13.2° Assenti 3.7 SO max 5.9 Libeccio 49 % 1027 hPa 16 cielo coperto +14° perc. +12.9° Assenti 2.3 NE max 2.7 Grecale 58 % 1026 hPa 19 cielo coperto +13.7° perc. +12.6° Assenti 3.9 NE max 3.9 Grecale 57 % 1026 hPa 22 cielo coperto +13.7° perc. +12.7° prob. 2 % 2.5 NE max 3.6 Grecale 60 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:37

