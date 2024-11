Previsioni Meteo Casal di Principe: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Casal di Principe di Venerdì 22 Novembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che accompagneranno la notte e la mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando intorno ai 17°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con un progressivo diradamento delle nuvole e un abbassamento delle precipitazioni. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, mentre la sera porterà a un ulteriore schiarimento.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno instabili, con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 67%. La temperatura si manterrà intorno ai 17,2°C, con una temperatura percepita di 17°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 33,7 km/h da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno toccare i 49,5 km/h. Le precipitazioni si attesteranno su valori di 0,62 mm, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 76%.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, seppur con un’intensità in diminuzione. Alle 08:00, la temperatura salirà leggermente a 17,9°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 74%. Le piogge continueranno a manifestarsi, con un accumulo di 0,52 mm previsto. La velocità del vento si manterrà attorno ai 31,5 km/h, contribuendo a un clima fresco e umido.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che scenderà a 17,1°C. Le precipitazioni cesseranno, e si registrerà una probabilità di pioggia del 28%. La velocità del vento diminuirà, attestandosi attorno ai 35,7 km/h. Con il passare delle ore, il cielo inizierà a schiarirsi, portando a un miglioramento delle condizioni meteo.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso. Le temperature scenderanno fino a 12,3°C a mezzanotte, con una temperatura percepita di 11,1°C. La velocità del vento si ridurrà, raggiungendo i 10 km/h, e le precipitazioni saranno assenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Casal di Principe di Venerdì 22 Novembre indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno miti, ma con un abbassamento previsto per la sera. Nei giorni successivi, si prevede un consolidamento di condizioni più stabili, con cieli sereni e temperature in calo, rendendo il weekend più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Casal di Principe

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17.3° perc. +17° 0.13 mm 31.8 OSO max 47 Libeccio 76 % 1003 hPa 4 pioggia leggera +17.1° perc. +16.9° 0.43 mm 30.7 OSO max 46.4 Libeccio 79 % 1003 hPa 7 pioggia leggera +17.5° perc. +17.3° 0.19 mm 27.4 OSO max 43.9 Libeccio 77 % 1003 hPa 10 pioggia moderata +17.4° perc. +17.3° 1.15 mm 34.5 OSO max 61.9 Libeccio 79 % 1003 hPa 13 cielo coperto +17.1° perc. +16.5° prob. 28 % 35.7 O max 44.6 Ponente 61 % 1004 hPa 16 nubi sparse +15.4° perc. +14.6° prob. 4 % 19.5 ONO max 32.9 Maestrale 62 % 1007 hPa 19 nubi sparse +14.2° perc. +13.2° prob. 2 % 9.3 ONO max 16 Maestrale 57 % 1010 hPa 22 poche nuvole +13.4° perc. +12.2° prob. 1 % 11.1 ONO max 20.6 Maestrale 52 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:38

