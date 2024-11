Previsioni Meteo Casalecchio di Reno: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Casalecchio di Reno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre al mattino ci sarà un miglioramento temporaneo con cieli sereni. Tuttavia, nel pomeriggio, le nuvole torneranno a coprire il cielo, portando a nuove precipitazioni. La temperatura si manterrà su valori freschi, con massime che non supereranno i 9°C.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Casalecchio di Reno vedrà un inizio di giornata con pioggia leggera e una temperatura di +5,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 66%, e la velocità del vento si attesterà intorno ai 15,7 km/h da Sud Est. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà coperto fino all’1:00, mantenendo la stessa temperatura, ma con un aumento della copertura nuvolosa al 100%.

Proseguendo verso la mattina, il cielo si schiarirà, con condizioni di cielo sereno dalle 7:00 fino alle 12:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +8,8°C a mezzogiorno. La velocità del vento sarà debole, con valori che varieranno tra 0,7 km/h e 5,2 km/h, favorendo un clima più gradevole. L’umidità, invece, si manterrà attorno al 61%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a temperature massime di +9,2°C. Le condizioni di instabilità si faranno sentire, con un incremento della probabilità di pioggia. Le precipitazioni si presenteranno assenti fino alle 17:00, quando il cielo diventerà coperto e la temperatura scenderà a +7,5°C.

La sera porterà con sé un ritorno delle piogge, inizialmente leggere e poi moderate, a partire dalle 18:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 6°C, con un aumento dell’intensità della pioggia, che raggiungerà i 2,41 mm entro le 20:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 40,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casalecchio di Reno nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un’alternanza di piogge e schiarite. Venerdì si prevede un miglioramento temporaneo, mentre nel fine settimana potrebbero tornare condizioni di maltempo. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle previsioni meteo per pianificare al meglio le loro giornate.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Casalecchio di Reno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +5.6° perc. +2.5° prob. 4 % 15.5 SE max 24.1 Scirocco 88 % 1007 hPa 4 nubi sparse +4.6° perc. +4.6° Assenti 0.2 SSE max 2.1 Scirocco 84 % 1008 hPa 7 cielo sereno +4.2° perc. +4.2° Assenti 2.3 O max 2.5 Ponente 85 % 1009 hPa 10 cielo sereno +7.4° perc. +7.4° Assenti 2 NNE max 1.2 Grecale 70 % 1009 hPa 13 nubi sparse +9.2° perc. +8.2° Assenti 7.5 ENE max 10.2 Grecale 60 % 1006 hPa 16 nubi sparse +6.9° perc. +6.9° Assenti 4.8 ESE max 8.8 Scirocco 75 % 1002 hPa 19 pioggia moderata +6.5° perc. +4.9° 1.21 mm 7.8 OSO max 16.9 Libeccio 88 % 998 hPa 22 pioggia leggera +7.2° perc. +4.9° 0.74 mm 12.1 ONO max 25.5 Maestrale 93 % 992 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.