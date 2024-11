Previsioni Meteo Casalecchio di Reno: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Casalecchio di Reno per Mercoledì 27 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con una copertura nuvolosa totale. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno anche nella mattina, mantenendo le temperature intorno ai +8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. Nel corso della giornata, le previsioni del tempo indicano una lieve variazione delle condizioni, ma le piogge non si interromperanno, e le temperature si manterranno stabili, oscillando tra +8°C e +9°C.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Casalecchio di Reno sarà avvolta da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà attorno ai +8,2°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 97%. La velocità del vento sarà debole, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest. Le piogge continueranno a manifestarsi fino all’alba, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,28 mm.

Durante la mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Le piogge leggere persisteranno, con temperature che si manterranno tra +8,5°C e +8,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a essere elevata. Anche la velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. Le piogge si intensificheranno leggermente, con accumuli che raggiungeranno i 0,55 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un leggero miglioramento, con una possibile diminuzione delle piogge, ma la copertura nuvolosa rimarrà comunque alta. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +9°C, e il vento continuerà a soffiare da Ovest con intensità moderata. Le precipitazioni si ridurranno, ma non si escludono brevi rovesci.

Infine, nella sera, le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente, con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +9°C. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque alta. Non si prevedono precipitazioni significative, e il vento continuerà a mantenersi debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casalecchio di Reno nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un clima umido e temperature stabili. Si suggerisce di prestare attenzione alle possibili piogge nei giorni successivi, in quanto le condizioni meteo potrebbero non subire significative variazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Casalecchio di Reno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +8.2° perc. +8.2° 0.32 mm 3 NO max 3.6 Maestrale 97 % 1024 hPa 4 pioggia leggera +8.3° perc. +8.3° 0.24 mm 2.5 ONO max 3.2 Maestrale 97 % 1023 hPa 7 pioggia leggera +8.6° perc. +8.6° 0.35 mm 2.8 ONO max 3.4 Maestrale 96 % 1024 hPa 10 pioggia leggera +8.8° perc. +8.8° 0.24 mm 4.2 ONO max 6.5 Maestrale 96 % 1024 hPa 13 pioggia leggera +8.9° perc. +8.9° 0.39 mm 4.3 O max 7 Ponente 96 % 1024 hPa 16 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° prob. 57 % 2.9 O max 3.1 Ponente 95 % 1024 hPa 19 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° prob. 18 % 3.3 OSO max 3.5 Libeccio 92 % 1025 hPa 22 cielo coperto +9.5° perc. +9.5° prob. 14 % 2.7 OSO max 2.9 Libeccio 90 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:37

