Previsioni Meteo Casalnuovo di Napoli: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

Le previsioni meteo per Casalnuovo di Napoli di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi diventeranno più dense, portando a un cielo completamente coperto. La sera continuerà a mantenere queste condizioni, con temperature in lieve calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo sarà caratterizzato da un cielo sereno, con una temperatura di circa 16,5°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, attorno al 9%, e l’umidità sarà al 61%. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra i 15°C fino all’alba.

Durante la mattina, il cielo inizierà a coprirsi con poche nuvole, raggiungendo una copertura nuvolosa del 23% alle 07:00 e aumentando fino al 50% entro le 10:00. Le temperature saliranno gradualmente, toccando un massimo di 21,2°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, il clima cambierà drasticamente, con il cielo che diventerà completamente coperto. A partire dalle 13:00, la copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 48% entro le 17:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma con intensità ridotta.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno lentamente fino a 17,4°C a mezzanotte. L’umidità si manterrà attorno al 61%, e la brezza leggera continuerà a soffiare da Nord Est. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza segni di cambiamento immediato.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Casalnuovo di Napoli indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità potrebbe aumentare, rendendo l’aria più pesante. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere anche nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.1° perc. +15.5° Assenti 7.6 NE max 11.3 Grecale 64 % 1027 hPa 4 poche nuvole +15.3° perc. +14.7° Assenti 7.4 NE max 11 Grecale 69 % 1027 hPa 7 poche nuvole +15.8° perc. +15.2° Assenti 8.6 NE max 11.4 Grecale 68 % 1028 hPa 10 nubi sparse +19.8° perc. +19.2° Assenti 5.9 ENE max 7.4 Grecale 49 % 1028 hPa 13 cielo coperto +21.3° perc. +20.6° prob. 1 % 2.3 E max 5.2 Levante 42 % 1027 hPa 16 cielo coperto +20.1° perc. +19.4° prob. 1 % 1 NNE max 4.5 Grecale 46 % 1026 hPa 19 cielo coperto +18.9° perc. +18.2° prob. 4 % 5.1 NE max 10.4 Grecale 52 % 1027 hPa 22 cielo coperto +17.9° perc. +17.2° prob. 4 % 7.4 NE max 12.1 Grecale 59 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:48

