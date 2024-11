Previsioni Meteo Casalnuovo di Napoli: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Casalnuovo di Napoli di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera tendenza a schiarirsi nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17,3°C e i 21°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 13,4 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 60%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che scenderà fino a 17,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi intorno al 20%. La brezza leggera proveniente da Est-Nord Est accompagnerà la notte, mantenendo l’aria relativamente fresca.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che inizieranno a risalire. Si registreranno valori intorno ai 18°C alle 08:00 e raggiungeranno i 21°C entro le 12:00. Anche in questa fase della giornata, la copertura nuvolosa rimarrà alta, con una probabilità di pioggia molto bassa. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 7 km/h.

Il pomeriggio si presenterà simile alla mattina, con temperature stabili attorno ai 20°C. Il cielo rimarrà coperto, ma si potranno osservare delle schiarite verso le 17:00. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, e l’umidità si manterrà attorno al 49%, rendendo l’aria più gradevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 17,3°C entro le 23:00. I venti si faranno più evidenti, con una leggera intensificazione, ma senza particolari raffiche. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casalnuovo di Napoli nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e le condizioni generali rimarranno favorevoli per le attività quotidiane. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Casalnuovo di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.4° perc. +16.8° prob. 19 % 6.4 ENE max 9.9 Grecale 63 % 1026 hPa 4 cielo coperto +17.1° perc. +16.6° prob. 20 % 6.3 ENE max 9.7 Grecale 67 % 1026 hPa 7 cielo coperto +17.2° perc. +16.6° prob. 14 % 6.6 NE max 9.1 Grecale 66 % 1027 hPa 10 cielo coperto +20° perc. +19.4° prob. 16 % 6.3 ENE max 8.2 Grecale 52 % 1027 hPa 13 cielo coperto +21° perc. +20.4° prob. 3 % 3.1 SE max 6.8 Scirocco 49 % 1025 hPa 16 cielo coperto +20.2° perc. +19.6° prob. 6 % 1.7 NE max 7.5 Grecale 51 % 1025 hPa 19 nubi sparse +18.9° perc. +18.3° prob. 6 % 7.3 ENE max 13.4 Grecale 55 % 1026 hPa 22 nubi sparse +17.8° perc. +17.2° Assenti 6.8 NE max 11.5 Grecale 60 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:48

