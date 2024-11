Previsioni Meteo Casalnuovo di Napoli: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Casalnuovo di Napoli si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto per gran parte della giornata, con piogge che si intensificheranno nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 12°C e i 15°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 75%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 35 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura di circa 13,7°C. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura che scenderà leggermente a 12,8°C. La mattina continuerà con condizioni di cielo nuvoloso, mantenendo una temperatura percepita di circa 11,8°C e un’umidità che si aggirerà attorno al 65%. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, ma non si escluderanno brevi piovaschi.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno nel corso delle ore. La temperatura massima raggiungerà i 15°C, mentre la temperatura percepita sarà inferiore, attorno ai 12°C. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità variabile, con valori che potranno arrivare fino a 1,05 mm di pioggia. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 75%.

La sera si prevede che continui con piogge leggere, mantenendo un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12°C, con un’umidità che si manterrà alta, intorno al 78%. Il vento, proveniente da Nord Est, continuerà a soffiare con intensità moderata, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Casalnuovo di Napoli nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. Domani, mercoledì, si prevede un miglioramento temporaneo, ma le condizioni potrebbero tornare a deteriorarsi nei giorni successivi. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.6° perc. +12.6° Assenti 13.8 NE max 23.7 Grecale 63 % 1018 hPa 4 cielo coperto +12.9° perc. +11.9° Assenti 14.4 NE max 24.9 Grecale 64 % 1017 hPa 7 cielo coperto +13.4° perc. +12.4° Assenti 14.2 NE max 25.8 Grecale 60 % 1018 hPa 10 cielo coperto +15.2° perc. +14° prob. 7 % 17.9 ENE max 25 Grecale 44 % 1018 hPa 13 pioggia leggera +14.3° perc. +13.1° 0.51 mm 20.9 ENE max 30.1 Grecale 50 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +12.5° perc. +11.8° 0.76 mm 18 ENE max 32.1 Grecale 75 % 1017 hPa 19 pioggia leggera +12.7° perc. +12° 0.22 mm 21 NE max 35.4 Grecale 75 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +12.1° perc. +11.4° 0.45 mm 17.8 NE max 29.4 Grecale 77 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:44

