Previsioni Meteo Casalnuovo di Napoli: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Casalnuovo di Napoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento soffierà da Nord Est con velocità che raggiungerà i 19 km/h.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge che continueranno a manifestarsi. Le temperature si manterranno tra i 11°C e i 12°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’80%. Il vento rimarrà moderato, contribuendo a un senso di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento. Le piogge moderate continueranno a cadere, con temperature che si aggireranno attorno ai 11°C. Anche in questo caso, la copertura nuvolosa sarà totale e l’umidità rimarrà elevata, intorno all’83%.

La sera porterà con sé un leggero miglioramento, ma le piogge non cesseranno del tutto. Le temperature si manterranno sui 12°C, con un vento che continuerà a soffiare da Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Casalnuovo di Napoli indicano un proseguimento di condizioni instabili. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi ulteriori piogge, ma con una possibile attenuazione delle precipitazioni nel fine settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembreranno favorire giornate di bel tempo a breve.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Casalnuovo di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +12.1° perc. +11.2° 1.29 mm 16.1 NE max 25.9 Grecale 72 % 1019 hPa 4 pioggia leggera +11.6° perc. +10.9° 0.95 mm 18.9 NE max 30.9 Grecale 80 % 1019 hPa 7 cielo coperto +12° perc. +11.2° prob. 59 % 16.9 NE max 27.4 Grecale 74 % 1020 hPa 10 pioggia leggera +12.5° perc. +11.7° 0.12 mm 15.3 NE max 24.6 Grecale 71 % 1020 hPa 13 pioggia moderata +11.5° perc. +10.8° 2.38 mm 15.1 NE max 24.4 Grecale 83 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +12° perc. +11.4° 0.57 mm 12.2 NE max 21.6 Grecale 81 % 1019 hPa 19 pioggia leggera +11.8° perc. +11.3° 1 mm 12.5 NE max 19.4 Grecale 85 % 1019 hPa 22 pioggia leggera +12.1° perc. +11.6° 0.23 mm 11.7 NNE max 17.6 Grecale 83 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:43

