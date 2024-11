Previsioni Meteo Casalnuovo di Napoli: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Casalnuovo di Napoli indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il panorama, mentre la sera porterà un cielo coperto, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, le temperature si attesteranno intorno ai +18°C, con una leggera diminuzione fino a +17,2°C alle 03:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, oscillando tra il 14% e il 20%, e il vento si presenterà debole, proveniente principalmente da Nord, con velocità che non supereranno i 3,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 58%, garantendo un clima piuttosto gradevole.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +22,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, arrivando fino al 76%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest, con intensità che varierà tra i 1,9 km/h e i 6,1 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 39%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +22°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che raggiungeranno l’82%. Il vento si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 10,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 51%, creando un clima fresco ma non eccessivamente umido.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno fino a +18,2°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 72%, e il vento continuerà a soffiare da Nord-Est, mantenendo una velocità moderata. L’umidità si stabilizzerà attorno al 50%, garantendo una serata fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casalnuovo di Napoli indicano un Sabato con condizioni climatiche stabili e senza precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori miti, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione all’aumento della copertura nuvolosa, che potrebbe influenzare le condizioni di luce durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Casalnuovo di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.7° perc. +17° Assenti 2.7 N max 3.6 Tramontana 58 % 1023 hPa 4 poche nuvole +17° perc. +16.2° Assenti 2.9 N max 3.7 Tramontana 59 % 1022 hPa 7 poche nuvole +17.7° perc. +16.9° Assenti 3.3 NNE max 3.9 Grecale 54 % 1023 hPa 10 nubi sparse +21.1° perc. +20.4° Assenti 3.4 ONO max 2.5 Maestrale 44 % 1022 hPa 13 nubi sparse +22.8° perc. +22.1° Assenti 6.8 ONO max 6.8 Maestrale 38 % 1021 hPa 16 nubi sparse +20.8° perc. +20.2° Assenti 9.3 ONO max 10.9 Maestrale 46 % 1021 hPa 19 cielo coperto +19.4° perc. +18.8° Assenti 5 NNO max 6.3 Maestrale 53 % 1022 hPa 22 nubi sparse +18.5° perc. +17.8° Assenti 4.3 NNE max 5 Grecale 51 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:54

