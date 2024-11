Previsioni Meteo Casalnuovo di Napoli: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Casalnuovo di Napoli di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 10,5°C e i 16°C, mentre i venti soffieranno moderati da nord-est. L’umidità si presenterà in aumento, ma senza particolari precipitazioni previste.

Durante la notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 10,8°C. La velocità del vento sarà di 13,3 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 20,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, attestandosi attorno all’84%, ma non si registreranno piogge.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a 15,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10-15 km/h, rendendo la giornata piacevole. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 41%.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 16°C. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con venti che si attenueranno ulteriormente. L’umidità continuerà a scendere, portandosi attorno al 38%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e temperature che scenderanno a 12°C. La velocità del vento rimarrà moderata, ma le raffiche si faranno più leggere. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 56%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Casalnuovo di Napoli mostrano un trend di stabilità, con temperature miti e condizioni prevalentemente serene. Tuttavia, si prevede un leggero aumento della nuvolosità e dell’umidità, senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del bel tempo potranno godere di una giornata favorevole, mentre le serate potrebbero riservare qualche nuvola in più.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Casalnuovo di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.5° perc. +9.4° prob. 4 % 13.6 NE max 21.9 Grecale 69 % 1017 hPa 4 cielo sereno +10.3° perc. +9.2° prob. 5 % 14.3 NE max 30.1 Grecale 72 % 1018 hPa 7 nubi sparse +11° perc. +9.9° Assenti 12.7 NE max 23.3 Grecale 68 % 1019 hPa 10 cielo sereno +14.2° perc. +12.9° Assenti 10.7 NE max 16.3 Grecale 49 % 1019 hPa 13 cielo sereno +16° perc. +14.6° Assenti 8.1 NNE max 13.2 Grecale 38 % 1019 hPa 16 cielo sereno +14.7° perc. +13.3° Assenti 7.8 ENE max 11.3 Grecale 42 % 1019 hPa 19 cielo sereno +13.1° perc. +11.8° Assenti 7.1 NE max 10.6 Grecale 51 % 1021 hPa 22 nubi sparse +12° perc. +10.7° Assenti 8.4 NNE max 12.9 Grecale 56 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:42

