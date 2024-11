Previsioni Meteo Cascina: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Lunedì 25 Novembre a Cascina si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a una leggera apertura con nubi sparse. Nel pomeriggio, le nuvole torneranno a farsi più fitte, per poi mantenere questa condizione anche nella sera. Le temperature oscilleranno tra i 7,6°C e i 13,5°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Cascina registrerà un cielo inizialmente con poche nuvole, con una temperatura di +7,6°C e una leggera brezza proveniente da est. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, il cielo si coprirà completamente, portando la temperatura a +9°C entro le 06:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1031hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che raggiungeranno i 12°C intorno alle 10:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo una velocità di circa 7,8km/h. L’umidità si attesterà attorno al 67%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno leggermente a 11,6°C alle 16:00. La brezza si manterrà leggera, con velocità di circa 6,4km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 77%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1025hPa.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature stabili attorno ai 11,5°C. L’umidità rimarrà alta, intorno al 78%, e la pressione continuerà a diminuire, attestandosi a 1024hPa. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cascina nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con possibili schiarite e un leggero aumento delle temperature. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in queste giornate, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare ancora un po’.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Cascina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.5° perc. +7.4° Assenti 7.7 ENE max 9 Grecale 71 % 1030 hPa 5 cielo coperto +8.9° perc. +8.2° Assenti 6.2 E max 6.3 Levante 71 % 1029 hPa 8 nubi sparse +9.7° perc. +9° Assenti 6.5 E max 8.6 Levante 73 % 1029 hPa 11 nubi sparse +12.9° perc. +12° Assenti 7.4 ENE max 9.2 Grecale 67 % 1027 hPa 14 nubi sparse +13° perc. +12.2° Assenti 6.3 ENE max 8.4 Grecale 73 % 1025 hPa 17 cielo coperto +11.5° perc. +10.7° Assenti 6.6 ENE max 7 Grecale 77 % 1025 hPa 20 cielo coperto +11.5° perc. +10.7° Assenti 6.9 E max 7.8 Levante 77 % 1024 hPa 23 cielo coperto +10.8° perc. +10° Assenti 6.6 ENE max 6.6 Grecale 82 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.