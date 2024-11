Previsioni Meteo Cascina: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 20 Novembre, Cascina si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da piogge leggere e un clima piuttosto fresco. Le previsioni meteo indicano una predominanza di nuvolosità e venti sostenuti, che contribuiranno a rendere l’atmosfera umida e ventosa. La temperatura si manterrà attorno ai 15°C durante le ore centrali della giornata, con un abbassamento previsto in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno segnate da pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,5°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 15°C. I venti, provenienti da Ovest-Sud Ovest, soffieranno a una velocità di circa 34,2 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 60,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, e si registreranno piccole precipitazioni.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 15,5°C e i 15,8°C. I venti si faranno sentire con intensità moderata, raggiungendo i 48 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 79%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, seppur con intensità variabile.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. Dopo le piogge della mattina, il cielo si presenterà coperto, ma con una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 14,8°C. I venti, provenienti sempre da Ovest, si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a circa 27 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72%, contribuendo a un clima fresco e umido.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 9,2°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. I venti si faranno più deboli, con velocità che scenderanno a 7 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 76%, ma non si prevedono ulteriori precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cascina indicano una giornata caratterizzata da piogge leggere e temperature fresche. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Cascina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +15.6° perc. +15.3° 0.11 mm 42.8 OSO max 74.5 Libeccio 76 % 1002 hPa 5 pioggia leggera +15.5° perc. +15.1° 0.29 mm 47.1 OSO max 74.8 Libeccio 79 % 1000 hPa 8 pioggia leggera +15.6° perc. +15.3° 0.66 mm 47.4 OSO max 72 Libeccio 80 % 999 hPa 11 pioggia leggera +15.7° perc. +15.2° 0.25 mm 43.5 OSO max 65.9 Libeccio 73 % 997 hPa 14 cielo coperto +15.4° perc. +14.9° prob. 6 % 30.7 O max 46.5 Ponente 73 % 995 hPa 17 pioggia leggera +14.2° perc. +13.5° 0.17 mm 19.5 O max 32.9 Ponente 68 % 997 hPa 20 cielo coperto +11.6° perc. +10.8° prob. 22 % 8 ONO max 15.3 Maestrale 79 % 1000 hPa 23 cielo coperto +9.2° perc. +8.3° prob. 14 % 7 ENE max 11.6 Grecale 76 % 1002 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:46

