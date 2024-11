Previsioni Meteo Cascina: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cascina di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da est-nord est, contribuendo a mantenere un’atmosfera fresca e gradevole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 12,8°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 12,3°C, a causa di una leggera brezza proveniente da est-nord est, con una velocità di circa 4,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 19,2°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà simile, attorno ai 18,8°C. I venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità che varieranno tra 4,9 km/h e 5,8 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 60%.

Nel pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un miglioramento delle condizioni meteo. I venti saranno leggeri, con intensità che non supererà i 2 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 71%, mantenendo un clima fresco ma gradevole.

Con l’arrivo della sera, la temperatura scenderà nuovamente, portandosi attorno ai 13,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà presente, ma non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo. I venti continueranno a soffiare leggeri, con una velocità che si manterrà sotto i 5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’84%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cascina indicano una giornata di Sabato 2 Novembre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di un clima favorevole, anche se è consigliabile tenere in considerazione la presenza di nubi e l’umidità elevata.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +12.3° perc. +11.6° Assenti 5.1 ENE max 4.7 Grecale 80 % 1023 hPa 5 poche nuvole +11.6° perc. +10.9° Assenti 5.5 ENE max 5.1 Grecale 80 % 1023 hPa 8 nubi sparse +14.7° perc. +14.1° Assenti 5.7 E max 6.6 Levante 72 % 1024 hPa 11 nubi sparse +18.5° perc. +18.1° Assenti 3.5 ENE max 3.1 Grecale 64 % 1023 hPa 14 nubi sparse +19.6° perc. +19.2° Assenti 1.2 NNO max 1.2 Maestrale 62 % 1022 hPa 17 nubi sparse +14.8° perc. +14.5° Assenti 2.5 NNE max 2.6 Grecale 81 % 1023 hPa 20 nubi sparse +13.6° perc. +13.1° Assenti 3.6 ENE max 3.3 Grecale 83 % 1024 hPa 23 nubi sparse +12.7° perc. +12.2° Assenti 5.5 ENE max 5.2 Grecale 83 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:03

