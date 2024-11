Previsioni Meteo Caserta: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Caserta si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con piogge leggere che si intensificheranno nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano una temperatura che oscillerà tra i +11,1°C e i +15,2°C, con una sensazione di freddo accentuata dal vento. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% durante gran parte della giornata.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai +11,6°C, con un cielo inizialmente a tratti nuvoloso che diventerà completamente coperto. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 25,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 69%, creando una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +15,2°C intorno alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, con punte di 20,1 km/h, e l’umidità scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra il 45%. Non si prevedono precipitazioni significative fino a metà mattina, ma la probabilità di pioggia aumenterà nel corso della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo annunciano l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che potranno variare tra 0,26 mm e 0,69 mm. Le temperature scenderanno gradualmente, stabilizzandosi attorno ai +12,2°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est, con intensità che potrà raggiungere i 21 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi fino al 74%, rendendo l’aria più umida e fresca.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +11,1°C. Le piogge leggere continueranno, con accumuli che si manterranno sotto i 0,5 mm. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, contribuendo a una sensazione di freddo.

In conclusione, le previsioni meteo per Caserta nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile ritorno del sole e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Martedì 12 Novembre, è consigliabile prepararsi a una giornata umida e piovosa, con temperature fresche e vento moderato. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno considerare di rimandare i propri programmi, mentre è opportuno avere a disposizione un ombrello e abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni meteo avverse.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Caserta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.5° perc. +10.6° Assenti 13.2 NE max 23.7 Grecale 69 % 1019 hPa 4 cielo coperto +11.1° perc. +10.1° Assenti 13.4 NE max 24.9 Grecale 68 % 1018 hPa 7 cielo coperto +12.3° perc. +11.2° Assenti 14.5 NE max 29.9 Grecale 63 % 1018 hPa 10 cielo coperto +15.2° perc. +13.9° Assenti 20.1 ENE max 30 Grecale 45 % 1018 hPa 13 cielo coperto +14.6° perc. +13.3° prob. 40 % 21 ENE max 33.2 Grecale 45 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +12.2° perc. +11.4° 0.53 mm 18.5 ENE max 36.8 Grecale 72 % 1017 hPa 19 pioggia leggera +11.8° perc. +11° 0.2 mm 19.7 NE max 35.9 Grecale 75 % 1018 hPa 22 pioggia leggera +11.1° perc. +10.3° 0.53 mm 16.1 NE max 29.4 Grecale 79 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.