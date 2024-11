Previsioni Meteo Caserta: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 3 Novembre, Caserta si presenterà con condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Le previsioni meteo indicano un’assenza di precipitazioni e una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. La temperatura massima raggiungerà i 23,2°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 15,5°C durante la notte. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 31% e il 67% nel corso della giornata.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si aggirerà intorno ai 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un valore del 9%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 6,1 km/h. L’umidità si manterrà al 50%, garantendo un clima fresco e piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,9°C entro le 09:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria particolarmente gradevole. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno all’8%, e l’umidità scenderà fino al 36%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 23,2°C intorno alle 13:00 e 14:00. Il cielo continuerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 7%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che non supererà i 5 km/h. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 31% e il 37%, garantendo un clima secco e confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 16,2°C alle 22:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 63%. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo una leggera intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caserta indicano una giornata di Domenica 3 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperature piacevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima ideale.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Caserta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +15.5° perc. +14.4° Assenti 6.5 NE max 6.8 Grecale 50 % 1023 hPa 4 nubi sparse +14.7° perc. +13.6° Assenti 6.3 NE max 6.4 Grecale 51 % 1023 hPa 7 cielo sereno +16.1° perc. +15° Assenti 5.9 NE max 7.5 Grecale 50 % 1024 hPa 10 cielo sereno +21.3° perc. +20.5° Assenti 2.4 ENE max 4.5 Grecale 36 % 1024 hPa 13 cielo sereno +23.2° perc. +22.4° Assenti 0.5 ONO max 5 Maestrale 31 % 1022 hPa 16 cielo sereno +19.8° perc. +19° Assenti 5.1 O max 9.5 Ponente 44 % 1023 hPa 19 cielo sereno +17.4° perc. +16.7° Assenti 3.3 NNE max 4.9 Grecale 55 % 1024 hPa 22 poche nuvole +16.2° perc. +15.5° Assenti 5.5 NE max 5.9 Grecale 63 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:52

