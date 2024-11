Previsioni Meteo Caserta: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Caserta si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di cieli coperti e qualche possibile schiarita nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 15,8°C nel pomeriggio. Tuttavia, la presenza di nuvole e piogge leggere nelle prime ore della giornata influenzerà la percezione del freddo, rendendo necessaria una giacca leggera per affrontare le temperature percepite che si aggireranno intorno ai 14°C.

Durante la notte, Caserta sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà alta, intorno al 63%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, rendendo la situazione meteorologica piuttosto tranquilla.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Si continuerà a registrare cielo coperto e temperature che varieranno tra i 12,6°C e i 13,5°C. La pioggia leggera, già presente nelle prime ore, potrebbe persistere, con accumuli minimi che non influenzeranno in modo significativo le attività quotidiane. L’umidità rimarrà elevata, superando l’80%, e il vento continuerà a soffiare debolmente.

Il pomeriggio porterà con sé una leggera attenuazione delle precipitazioni, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Le temperature raggiungeranno il loro massimo, toccando i 15,8°C, mentre la percezione del caldo sarà mitigata dall’umidità e dalla brezza leggera. Anche in questo frangente, non si prevedono eventi meteorologici significativi, con la probabilità di pioggia che si manterrà bassa.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con la possibile comparsa di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14,5°C, rendendo la serata gradevole per eventuali passeggiate all’aperto. L’umidità rimarrà alta, ma la mancanza di precipitazioni favorirà un clima più secco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caserta nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un progressivo allontanamento delle nuvole e un aumento delle temperature. Mercoledì e giovedì si prevede un cielo più sereno, con temperature che potrebbero superare i 16°C, rendendo le giornate più piacevoli e adatte a attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, ma per il momento, la situazione appare stabile e favorevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Caserta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.1° perc. +12.1° prob. 9 % 0.9 ONO max 3.4 Maestrale 65 % 1025 hPa 4 pioggia leggera +12.9° perc. +12.2° 0.12 mm 1 N max 4.8 Tramontana 75 % 1024 hPa 7 cielo coperto +12.9° perc. +12.5° prob. 8 % 1.2 ENE max 5.6 Grecale 84 % 1025 hPa 10 cielo coperto +13.8° perc. +13.4° prob. 11 % 1.9 SE max 6.4 Scirocco 84 % 1024 hPa 13 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° prob. 14 % 4.5 S max 8.2 Ostro 77 % 1023 hPa 16 cielo coperto +14.9° perc. +14.6° prob. 14 % 1.7 SE max 4.6 Scirocco 82 % 1023 hPa 19 nubi sparse +14.5° perc. +14.2° prob. 12 % 1.3 ESE max 2.7 Scirocco 83 % 1023 hPa 22 nubi sparse +14.4° perc. +14.1° prob. 12 % 0.8 SE max 2.2 Scirocco 84 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:35

