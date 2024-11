Previsioni Meteo Casoria: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 3 Novembre, Casoria si presenterà con un clima prevalentemente sereno, caratterizzato da temperature gradevoli e una leggera ventilazione. Le previsioni meteo indicano che la temperatura massima raggiungerà i 22,4°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 16,3°C durante le prime ore della notte. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 34% e il 56% nel corso della giornata. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo a Casoria saranno caratterizzate da nubi sparse, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 19%, mentre la velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5,3 km/h. L’umidità si manterrà al 50%, creando un’atmosfera piuttosto confortevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,7°C entro le 11:00. La ventilazione rimarrà leggera, con direzione prevalentemente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si ridurrà ulteriormente, toccando il 35% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che toccheranno il picco di 22,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 6%, e non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più piacevole, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 34%.

La sera porterà un lieve abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 18,4°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente, ma senza compromettere la bellezza della serata. L’umidità salirà al 52%, mentre il vento continuerà a essere debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casoria indicano una giornata di Domenica 3 Novembre all’insegna del bel tempo e delle temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Pertanto, sarà un’ottima opportunità per godere di attività all’aperto e approfittare del clima piacevole che caratterizzerà la settimana.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.4° perc. +16.5° Assenti 4.6 ENE max 5.8 Grecale 50 % 1023 hPa 4 nubi sparse +16.6° perc. +15.6° Assenti 3.9 NE max 4.9 Grecale 50 % 1023 hPa 7 cielo sereno +17.2° perc. +16.2° Assenti 4.8 NE max 6.2 Grecale 46 % 1024 hPa 10 cielo sereno +20.9° perc. +20° Assenti 1.1 NNE max 3.4 Grecale 36 % 1024 hPa 13 cielo sereno +22.4° perc. +21.6° Assenti 2.6 OSO max 4.6 Libeccio 34 % 1022 hPa 16 cielo sereno +20.4° perc. +19.6° Assenti 8.3 O max 10.8 Ponente 43 % 1023 hPa 19 cielo sereno +19° perc. +18.2° Assenti 2.8 NNO max 3.8 Maestrale 50 % 1024 hPa 22 poche nuvole +18.1° perc. +17.4° Assenti 3.8 NE max 4.4 Grecale 54 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.