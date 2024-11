Previsioni Meteo Casoria: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Casoria indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La pioggia, che ha già iniziato a cadere durante la notte, continuerà a manifestarsi con intensità variabile, accompagnata da temperature fresche e un alto tasso di umidità. I venti, prevalentemente provenienti da Nord Est, si presenteranno con intensità moderata, contribuendo a rendere l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia leggera e moderata. Le temperature si attesteranno intorno ai +11°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che raggiungerà il 61%. I venti, che soffieranno a una velocità di circa 15-20 km/h, porteranno a raffiche più intense, rendendo la situazione meteorologica piuttosto dinamica.

Nella mattina, il maltempo continuerà a dominare. Si prevedono piogge moderate che si intensificheranno, con temperature che varieranno tra +11°C e +12°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 70-80%. I venti, provenienti sempre da Nord Est, si presenteranno con velocità comprese tra 14 e 19 km/h, portando a un clima fresco e umido.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento. Le piogge moderate continueranno a cadere, con temperature che si manterranno stabili intorno ai +11°C. L’umidità rimarrà elevata, superando l’80%, e i venti continueranno a soffiare con intensità simile a quella della mattina. La situazione meteorologica si presenterà quindi come un prolungamento delle condizioni già vissute.

Con l’arrivo della sera, le piogge tenderanno a diminuire leggermente, ma non si escludono ancora episodi di pioggia leggera. Le temperature si manterranno intorno ai +11°C, con un’umidità che si attesterà attorno all’85%. I venti, pur mantenendo una certa intensità, potrebbero mostrare un lieve calo, rendendo la serata un po’ più tranquilla rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Casoria indicano un Mercoledì 13 Novembre all’insegna del maltempo, con piogge persistenti e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una possibile attenuazione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +12° perc. +11.1° 1.27 mm 17.2 NE max 27.4 Grecale 71 % 1019 hPa 4 pioggia leggera +11.5° perc. +10.8° 0.91 mm 20.3 NE max 33 Grecale 79 % 1019 hPa 7 cielo coperto +12° perc. +11.2° prob. 60 % 17.9 NE max 28.9 Grecale 73 % 1020 hPa 10 pioggia leggera +12.5° perc. +11.7° 0.15 mm 16.1 NE max 25.9 Grecale 70 % 1020 hPa 13 pioggia moderata +11.2° perc. +10.6° 2.79 mm 16.2 NE max 26.6 Grecale 84 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +11.9° perc. +11.2° 0.62 mm 13.1 NE max 23.3 Grecale 81 % 1019 hPa 19 pioggia leggera +11.7° perc. +11.2° 0.96 mm 13.3 NE max 20.7 Grecale 85 % 1018 hPa 22 pioggia leggera +12° perc. +11.4° 0.21 mm 12.6 NNE max 18.6 Grecale 83 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:43

