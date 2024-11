Previsioni Meteo Casoria: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Casoria per Giovedì 21 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una significativa copertura nuvolosa che accompagnerà l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +14°C e +16,3°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 24,6 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative fino alla sera, quando si prevede un incremento della probabilità di pioggia leggera.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con un cielo completamente coperto e una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 52%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1003 hPa. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia pari al 9%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno tra 14°C e 15,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, mantenendosi attorno al 54%. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si manterranno sui 15°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi intorno all’1%. L’umidità si stabilizzerà attorno al 46%, con una pressione atmosferica che si manterrà costante.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, e si prevede l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,6°C, con un aumento della probabilità di pioggia fino al 6%. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 38,3 km/h, rendendo la serata piuttosto ventosa. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 61%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casoria indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti, con un possibile peggioramento delle condizioni meteo in serata, quando si prevede l’arrivo di piogge leggere. Nei giorni successivi, si assisterà a un graduale miglioramento, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15° perc. +13.9° Assenti 20.1 ONO max 38.5 Maestrale 53 % 1004 hPa 4 cielo coperto +14.3° perc. +13.2° Assenti 15.4 ONO max 26 Maestrale 53 % 1005 hPa 7 cielo coperto +14° perc. +12.8° Assenti 7.5 NNO max 13.9 Maestrale 54 % 1007 hPa 10 cielo coperto +14.6° perc. +13.5° Assenti 5.8 NE max 11.1 Grecale 51 % 1009 hPa 13 cielo coperto +15.9° perc. +14.8° prob. 1 % 8.3 ONO max 11.8 Maestrale 46 % 1008 hPa 16 nubi sparse +14.5° perc. +13.3° Assenti 7.4 OSO max 13.4 Libeccio 50 % 1008 hPa 19 cielo coperto +14.7° perc. +13.7° Assenti 11.6 SO max 21.6 Libeccio 57 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +15.7° perc. +15° 0.12 mm 22.5 OSO max 37.5 Libeccio 67 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:38

