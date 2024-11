Previsioni Meteo Casoria: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Casoria di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno attorno ai 10,6°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel pomeriggio, quando il cielo sarà quasi completamente coperto.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, toccando i 14,3°C intorno a mezzogiorno. Le nuvole sparse che caratterizzeranno le prime ore del giorno lasceranno spazio a un cielo più coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’81%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 41% e il 46%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,1°C. L’intensità del vento rimarrà bassa, con una velocità che non supererà i 3,3 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 56%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera continuerà a mantenere le stesse condizioni meteo, con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 14,1°C. L’umidità sarà in aumento, arrivando fino al 63%. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, rendendo la serata tranquilla dal punto di vista meteorologico.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casoria indicano una giornata di Lunedì 25 Novembre caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere anche nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.4° perc. +8.8° Assenti 4.4 NNE max 4.1 Grecale 48 % 1032 hPa 4 cielo sereno +10.1° perc. +8.4° Assenti 5.8 NE max 5.6 Grecale 48 % 1031 hPa 7 nubi sparse +10.6° perc. +8.9° Assenti 4.2 NNE max 4.6 Grecale 44 % 1030 hPa 10 nubi sparse +13.7° perc. +12.2° Assenti 1.2 O max 2.4 Ponente 42 % 1029 hPa 13 cielo coperto +14.4° perc. +13.2° Assenti 3.3 SO max 5.4 Libeccio 49 % 1027 hPa 16 cielo coperto +14.1° perc. +13° Assenti 1.5 NE max 2.8 Grecale 55 % 1026 hPa 19 cielo coperto +14.1° perc. +13° Assenti 1.5 ENE max 3.3 Grecale 56 % 1026 hPa 22 cielo coperto +14.2° perc. +13.2° Assenti 1.7 SSE max 4.6 Scirocco 61 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:36

