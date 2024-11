Previsioni Meteo Casoria: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre a Casoria indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nel corso della mattina si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, lasciando spazio a un cielo prevalentemente sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 16,4°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Est, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un cielo quasi completamente sereno, con temperature che raggiungeranno un massimo di 21°C. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando intorno al 40%, favorendo una sensazione di comfort. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. La velocità del vento continuerà a essere moderata, mantenendo la direzione da Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Casoria nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di bel tempo. Domani e dopodomani si prevede un clima simile, con poche variazioni significative. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.4° perc. +15.8° prob. 1 % 8.1 NE max 11.9 Grecale 67 % 1025 hPa 4 poche nuvole +15.6° perc. +15.1° prob. 1 % 7.6 NE max 12.3 Grecale 69 % 1024 hPa 7 poche nuvole +15.9° perc. +15.2° prob. 1 % 8.2 NE max 11.3 Grecale 64 % 1024 hPa 10 poche nuvole +19.5° perc. +18.7° prob. 1 % 8 ENE max 10.7 Grecale 46 % 1023 hPa 13 poche nuvole +20.9° perc. +20.1° Assenti 4.8 ESE max 8.1 Scirocco 40 % 1021 hPa 16 poche nuvole +19.7° perc. +18.9° Assenti 2.6 E max 10.3 Levante 45 % 1021 hPa 19 poche nuvole +18.2° perc. +17.4° Assenti 9.2 ENE max 17 Grecale 54 % 1021 hPa 22 cielo sereno +16.8° perc. +16.2° Assenti 7.5 NE max 13 Grecale 61 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:47

