Previsioni Meteo Casoria: tutti i dettagli per la prossima settimana 4 – 7 Novembre

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3% e temperature attorno ai +17,5°C. Durante la mattina, si prevede un aumento della temperatura fino a +21,4°C e una leggera crescita della nuvolosità al 10%. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con temperature intorno ai 21°C. La sera porterà nubi sparse e una temperatura di +17,4°C. Martedì, il cielo inizierà con nubi sparse e temperature di +17,2°C, per poi schiarirsi nel corso della mattinata. Mercoledì, si prevede un cielo coperto al mattino, con temperature fino a +20,8°C. Giovedì, il cielo sarà nuovamente coperto, con temperature attorno ai 17,8°C.

Lunedì 4 Novembre

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, attestata al 3%. Le temperature si manterranno attorno ai +17,5°C, con una percezione di +16,9°C. La velocità del vento sarà di 3,1 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 5 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 60%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una temperatura che salirà fino a +21,4°C alle 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 10%. La velocità del vento varierà da 5,5 km/h a 6,7 km/h, mantenendosi prevalentemente da Ovest. L’umidità scenderà fino al 45% e la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi attorno ai 1023 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole, con temperature che si manterranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente fino al 15%. La velocità del vento si attesterà tra 8,2 km/h e 9,3 km/h, mantenendo la direzione prevalentemente da Ovest. L’umidità si stabilizzerà attorno al 48% e la pressione atmosferica rimarrà costante a 1023 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a +17,4°C alle 23:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 32%. La velocità del vento si ridurrà a 3,2 km/h, mantenendosi prevalentemente da Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 60% e la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Martedì 5 Novembre

Nella notte di Martedì 5 Novembre, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 28%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,2°C, con una percezione di +16,5°C. La velocità del vento sarà di 3,2 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 3,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, presentandosi sereno con temperature che saliranno fino a +20,7°C alle 12:00. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, attestandosi allo 0%. La velocità del vento varierà da 2,9 km/h a 6 km/h, mantenendosi prevalentemente da Sud Ovest. L’umidità scenderà fino al 53% e la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi attorno ai 1023 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole, con temperature che si manterranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente fino al 14%. La velocità del vento si attesterà tra 7,5 km/h e 8 km/h, mantenendo la direzione prevalentemente da Sud Ovest. L’umidità si stabilizzerà attorno al 59% e la pressione atmosferica rimarrà costante a 1022 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +17,1°C alle 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attestandosi al 15%. La velocità del vento si ridurrà a 2,1 km/h, mantenendosi prevalentemente da Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 71% e la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Mercoledì 6 Novembre

Nella notte di Mercoledì 6 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 28%. Le temperature si attesteranno intorno ai +16,9°C, con una percezione di +16,5°C. La velocità del vento sarà di 2,1 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 3,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a +20,8°C alle 12:00. La copertura nuvolosa sarà alta, attestandosi al 100%. La velocità del vento varierà da 1,3 km/h a 3,9 km/h, mantenendosi prevalentemente da Nord Est. L’umidità si stabilizzerà attorno al 50% e la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi attorno ai 1025 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole, con temperature che si manterranno intorno ai 20,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente fino al 17%. La velocità del vento si attesterà tra 5,6 km/h e 7,2 km/h, mantenendo la direzione prevalentemente da Ovest. L’umidità si stabilizzerà attorno al 51% e la pressione atmosferica rimarrà costante a 1025 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a +17,2°C alle 23:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 68%. La velocità del vento si ridurrà a 4,9 km/h, mantenendosi prevalentemente da Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 59% e la pressione atmosferica sarà di 1027 hPa.

Giovedì 7 Novembre

Nella notte di Giovedì 7 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 73%. Le temperature si attesteranno intorno ai +16,9°C, con una percezione di +16,2°C. La velocità del vento sarà di 4,9 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1027 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a +17°C alle 08:00. La copertura nuvolosa sarà alta, attestandosi al 100%. La velocità del vento varierà da 6,6 km/h a 7 km/h, mantenendosi prevalentemente da Est-Nord Est. L’umidità scenderà fino al 61% e la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi attorno ai 1027 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà ancora nubi sparse, con temperature che si manterranno intorno ai 17,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente fino al 25%. La velocità del vento si attesterà tra 3,1 km/h e 4,5 km/h, mantenendo la direzione prevalentemente da Nord-Nord Est. L’umidità si stabilizzerà attorno al 64% e la pressione atmosferica rimarrà costante a 1026 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a +17,2°C alle 23:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 68%. La velocità del vento si ridurrà a 4,9 km/h, mantenendosi prevalentemente da Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 59% e la pressione atmosferica sarà di 1027 hPa.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente sereno e temperato, con un aumento della copertura nuvolosa verso la metà della settimana. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo possibile godere di piacevoli giornate all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle variazioni meteo, in particolare per la transizione verso un clima più nuvoloso nel corso della settimana.

