Previsioni Meteo Cassano Magnago: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cassano Magnago di Mercoledì 13 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto sereno che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 11,7°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo prevalentemente coperto nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 6,7°C. La mattina si aprirà con un cielo sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a 11,6°C a mezzogiorno. Tuttavia, già nel primo pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con un passaggio a un cielo coperto e temperature in lieve calo.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), si registreranno temperature comprese tra 5,5°C e 6,7°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La mattina (06:00 – 12:00) si presenterà serena, con temperature che saliranno fino a 11,6°C e una diminuzione della copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), il cielo diventerà coperto, con temperature che scenderanno fino a 8,9°C alle 17:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 3,6 km/h. La sera (18:00 – 23:00) continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 7,1°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cassano Magnago mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono precipitazioni significative, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo, specialmente per il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Cassano Magnago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +6.4° perc. +5.7° Assenti 5.1 N max 7.3 Tramontana 73 % 1026 hPa 4 cielo sereno +5.7° perc. +4.7° Assenti 5.7 N max 7.8 Tramontana 69 % 1025 hPa 7 cielo sereno +5.5° perc. +4.7° Assenti 5 NNO max 6.9 Maestrale 63 % 1025 hPa 10 cielo sereno +10° perc. +10° Assenti 0.8 NE max 2.6 Grecale 46 % 1025 hPa 13 nubi sparse +11.7° perc. +10° Assenti 2.7 SSO max 2 Libeccio 41 % 1022 hPa 16 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° Assenti 1.9 OSO max 3.1 Libeccio 48 % 1021 hPa 19 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° Assenti 2.3 NE max 3.8 Grecale 57 % 1022 hPa 22 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° Assenti 3.4 NE max 5.1 Grecale 63 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.