Previsioni Meteo Cassano Magnago: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

Mercoledì 27 Novembre a Cassano Magnago si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti per la stagione, oscillando tra +6,2°C e +9,8°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Durante la notte, Cassano Magnago sarà avvolta da un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno a +7,1°C. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 91%, e il vento si presenterà debole, proveniente principalmente da Nord. Non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere circa +9,2°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale fino a metà mattina, per poi iniziare a diradarsi leggermente. L’umidità rimarrà alta, attorno al 75%, e il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra 0,7 km/h e 3 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno a +9,6°C, mentre l’umidità inizierà a scendere. La velocità del vento rimarrà contenuta, e non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno o con poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a circa +6,2°C entro la mezzanotte. L’umidità si manterrà attorno all’84%, e il vento continuerà a essere debole, rendendo la serata particolarmente tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cassano Magnago indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile e soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 10°C. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste giornate per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Cassano Magnago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.8° perc. +6.8° Assenti 2.4 NNO max 2.3 Maestrale 91 % 1024 hPa 4 cielo coperto +7° perc. +7° Assenti 2.2 N max 2.3 Tramontana 86 % 1024 hPa 7 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° Assenti 3 N max 3 Tramontana 83 % 1024 hPa 10 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 2.1 NO max 2.7 Maestrale 80 % 1025 hPa 13 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° Assenti 0.7 SO max 0.9 Libeccio 74 % 1024 hPa 16 nubi sparse +8° perc. +8° Assenti 1.1 ONO max 1.8 Maestrale 81 % 1024 hPa 19 cielo sereno +7.1° perc. +7.1° Assenti 3.4 NNO max 3.5 Maestrale 84 % 1025 hPa 22 poche nuvole +6.4° perc. +5.8° Assenti 4.8 NNO max 4.6 Maestrale 84 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:44 e tramonta alle ore 16:43

