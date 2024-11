Previsioni Meteo Castel San Pietro Terme: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Castel San Pietro Terme si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un passaggio da condizioni di cielo sereno a momenti di pioggia leggera. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 9°C durante il pomeriggio, con un aumento dell’umidità e una copertura nuvolosa che crescerà nel corso della giornata. I venti saranno generalmente leggeri, provenienti da direzioni variabili, con intensità che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7°C, con cielo sereno e una bassa copertura nuvolosa, che si manterrà sotto il 7%. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, rendendo il clima piuttosto gradevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, portando le temperature a salire fino a 11°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 42% entro le ore centrali della giornata. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 3%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno significativamente. Il cielo si presenterà coperto e si registreranno le prime piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 9°C. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 54% alle 16:00. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0.18 mm.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 8,5°C, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi. La probabilità di precipitazioni sarà alta, superando il 70%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 94%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel San Pietro Terme nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento, con un clima più stabile che caratterizzerà le giornate successive. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Castel San Pietro Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.4° perc. +7.4° Assenti 2.2 S max 6.6 Ostro 88 % 1022 hPa 4 nubi sparse +7.6° perc. +7.1° Assenti 5.1 ESE max 10.2 Scirocco 90 % 1021 hPa 7 nubi sparse +7.7° perc. +7.7° Assenti 2.2 E max 8.7 Levante 92 % 1022 hPa 10 nubi sparse +11.3° perc. +10.6° prob. 3 % 3.9 NNO max 10.6 Maestrale 79 % 1022 hPa 13 nubi sparse +11° perc. +10.2° prob. 23 % 8.9 NNO max 10.4 Maestrale 81 % 1022 hPa 16 cielo coperto +8.7° perc. +8.7° prob. 54 % 4.2 NO max 5.7 Maestrale 91 % 1023 hPa 19 pioggia leggera +8.5° perc. +8.5° 0.13 mm 4.5 N max 5.8 Tramontana 94 % 1024 hPa 22 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° prob. 45 % 4 NNO max 4.7 Maestrale 94 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:36

