Previsioni Meteo Castel San Pietro Terme: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Castel San Pietro Terme indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si assisterà a un cielo con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa sarà piuttosto elevata, raggiungendo il 86% all’1:00, per poi diminuire leggermente nelle ore successive. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 3,7 km/h e i 4,5 km/h, proveniente principalmente da ovest.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 14,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 30-39%, garantendo comunque spazi di sereno. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori che si attesteranno tra i 2,6 km/h e i 5,7 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, oscillando tra il 69% e l’83%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1030 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 52%. Il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra 0,6 km/h e 5,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così un clima asciutto e gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 9°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 30-38%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si attesteranno tra i 3,4 km/h e i 5,5 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castel San Pietro Terme indicano un clima simile, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la situazione ideale per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo, poiché la situazione potrebbe variare nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Castel San Pietro Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.5° perc. +9.5° Assenti 4.1 OSO max 4.2 Libeccio 89 % 1030 hPa 4 nubi sparse +9° perc. +9° Assenti 3.9 OSO max 4.1 Libeccio 91 % 1030 hPa 7 nubi sparse +9.6° perc. +9.6° Assenti 3.8 O max 4.2 Ponente 90 % 1031 hPa 10 nubi sparse +13.6° perc. +13° Assenti 4.1 NNE max 4.5 Grecale 75 % 1031 hPa 13 nubi sparse +14.9° perc. +14.3° Assenti 5.5 NE max 5.2 Grecale 68 % 1030 hPa 16 nubi sparse +12.3° perc. +11.7° Assenti 0.6 SSE max 2.3 Scirocco 79 % 1029 hPa 19 nubi sparse +10.8° perc. +10.2° Assenti 3.4 OSO max 3.6 Libeccio 85 % 1030 hPa 22 nubi sparse +9.9° perc. +9.5° Assenti 5.5 O max 5.4 Ponente 88 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:51

