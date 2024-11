Previsioni Meteo Castel San Pietro Terme: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castel San Pietro Terme di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando tra +8,6°C e +9,8°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 89%, contribuendo a una sensazione di freschezza. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili attorno ai 9°C, con un cielo coperto che non darà spazio a schiarite. La velocità del vento sarà molto bassa, con direzione prevalentemente settentrionale. L’umidità rimarrà alta, intorno al 91%, creando un’atmosfera umida e fresca.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra +9,1°C e +9,6°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, ma non ci saranno variazioni significative nelle condizioni meteo. L’umidità si manterrà attorno all’89%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di +9,8°C, ma il cielo rimarrà nuovamente coperto. Anche in questo frangente, il vento sarà debole e non ci saranno precipitazioni. L’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno all’86%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera non porterà cambiamenti significativi, con temperature che scenderanno leggermente fino a +8,6°C. Il cielo rimarrà coperto e il vento sarà praticamente assente, con una sensazione di calma e freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel San Pietro Terme indicano una giornata di Lunedì 18 Novembre caratterizzata da un cielo coperto e temperature fresche. Nei prossimi giorni, si prevede che le condizioni meteo rimarranno simili, con temperature stabili e un’alta umidità. Non si prevedono cambiamenti significativi, quindi è consigliabile prepararsi per un clima fresco e umido.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Castel San Pietro Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° prob. 3 % 2.8 NNE max 3.2 Grecale 91 % 1013 hPa 4 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° prob. 1 % 2.8 NE max 3.3 Grecale 92 % 1013 hPa 7 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° prob. 13 % 3.5 N max 4.1 Tramontana 91 % 1014 hPa 10 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° prob. 12 % 3.4 N max 3.3 Tramontana 89 % 1015 hPa 13 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° prob. 2 % 4.1 NNO max 3.7 Maestrale 86 % 1014 hPa 16 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° prob. 4 % 2 ONO max 3.5 Maestrale 89 % 1014 hPa 19 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° Assenti 0.3 S max 1.2 Ostro 89 % 1014 hPa 22 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° Assenti 1.8 O max 2.3 Ponente 90 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:41

