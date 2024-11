Previsioni Meteo Castel San Pietro Terme: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castel San Pietro Terme di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 5,4°C e i 11,1°C, mentre il vento sarà debole e prevalentemente orientato da ovest. L’umidità si presenterà piuttosto alta, raggiungendo punte del 88% in serata.

Nella notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 5,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 54%, e il vento soffierà da ovest-sud-ovest a una velocità di 3,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1032 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 09:00, quando la temperatura salirà a 8,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 22%. Il vento sarà debole, con una velocità che varierà tra 0,3 km/h e 2,8 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 66% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno la temperatura a un massimo di 11,1°C. La copertura nuvolosa salirà fino al 46% alle 16:00. Il vento continuerà a essere debole, con velocità comprese tra 2,2 km/h e 4,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 76%.

La sera vedrà una stabilizzazione delle condizioni meteo, con il cielo ancora nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a 6,9°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 88%. Il vento rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel San Pietro Terme indicano una giornata di Lunedì 25 Novembre con temperature miti e una progressiva copertura nuvolosa. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una possibile intensificazione della nuvolosità. Gli amanti del clima fresco e delle passeggiate all’aperto troveranno in questa settimana un’ottima opportunità per godere di un autunno ancora ricco di fascino.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Castel San Pietro Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +5.3° perc. +5.3° Assenti 3.8 OSO max 5.1 Libeccio 75 % 1032 hPa 4 cielo sereno +5.1° perc. +4.2° Assenti 4.9 O max 6.5 Ponente 79 % 1030 hPa 7 cielo sereno +5.1° perc. +5.1° Assenti 1.2 SSO max 2.5 Libeccio 81 % 1030 hPa 10 poche nuvole +9.5° perc. +9.5° Assenti 2.3 E max 5.5 Levante 68 % 1028 hPa 13 nubi sparse +10.8° perc. +9.7° Assenti 4.8 ENE max 6.4 Grecale 69 % 1026 hPa 16 nubi sparse +8.7° perc. +8.7° Assenti 2.9 NNE max 4.1 Grecale 78 % 1025 hPa 19 nubi sparse +7.6° perc. +7.6° Assenti 3 NNO max 4.7 Maestrale 84 % 1025 hPa 22 nubi sparse +7° perc. +7° Assenti 1.5 ENE max 4.6 Grecale 87 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:37

