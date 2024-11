Previsioni Meteo Castel San Pietro Terme: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Lunedì 4 Novembre a Castel San Pietro Terme si presenteranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11,5°C, con una leggera diminuzione fino a 10,6°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con valori che non supereranno il 6%. La ventilazione sarà debole, con velocità che varieranno tra i 3,9 km/h e i 4,9 km/h, prevalentemente da sud-ovest. L’umidità si manterrà piuttosto alta, oscillando attorno all’82%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere i 17,2°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione si presenterà leggera, con valori che non supereranno i 4,6 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 65%. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa, contribuendo a un clima complessivamente piacevole.

Durante il pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque sopra i 13°C. Il cielo sereno continuerà a caratterizzare la giornata, con un’umidità che si attesterà attorno all’81%. Le condizioni di vento rimarranno simili a quelle della mattina, con velocità comprese tra i 2,7 km/h e i 4,5 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mantenendo così il trend di una giornata asciutta.

Nella sera, le temperature continueranno a calare, raggiungendo i 12,2°C intorno alle 21:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento si manterranno leggere. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando a toccare il 83%. La pressione atmosferica continuerà a rimanere stabile, contribuendo a un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel San Pietro Terme indicano una giornata di Lunedì 4 Novembre caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, con cielo sereno e temperature gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima mite e asciutto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Castel San Pietro Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.4° perc. +10.7° Assenti 4.1 SO max 3.9 Libeccio 82 % 1027 hPa 4 cielo sereno +10.8° perc. +10.1° Assenti 4.7 OSO max 4.6 Libeccio 83 % 1026 hPa 7 cielo sereno +11.6° perc. +10.9° Assenti 4.7 OSO max 4.6 Libeccio 82 % 1026 hPa 10 cielo sereno +16° perc. +15.4° Assenti 3.3 NNE max 3 Grecale 68 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.4° perc. +16.8° Assenti 3.3 ENE max 2.7 Grecale 64 % 1025 hPa 16 cielo sereno +14.1° perc. +13.7° Assenti 2.7 ESE max 2.7 Scirocco 79 % 1025 hPa 19 cielo sereno +12.7° perc. +12.2° Assenti 4.5 SSO max 4.4 Libeccio 83 % 1025 hPa 22 cielo sereno +11.9° perc. +11.3° Assenti 4.6 SO max 4.4 Libeccio 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:55

