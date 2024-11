Previsioni Meteo Castel Volturno: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Castel Volturno indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che scenderà fino a +12,9°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est. La pressione atmosferica si attesterà attorno a 1019 hPa, mentre l’umidità rimarrà intorno al 64%.

Nella mattina, il sole dominerà il panorama, con temperature che inizieranno a risalire, raggiungendo i +18,3°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 2% di nuvole nel cielo. La velocità del vento si manterrà tra i 20 km/h e i 20,9 km/h, garantendo una sensazione di freschezza. L’umidità si ridurrà ulteriormente, arrivando al 43%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che toccheranno un massimo di 19°C alle ore 13:00. Anche in questo intervallo, il cielo si presenterà sereno, con una leggera presenza di nuvole che non influenzeranno il bel tempo. La brezza vivace continuerà a soffiare, mantenendo una temperatura percepita di circa 18°C. L’umidità si attesterà attorno al 40%.

La sera porterà un leggero cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Tuttavia, le temperature non scenderanno drasticamente, mantenendosi intorno ai 13,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21,3 km/h, e l’umidità salirà fino al 62%. Non si prevedono precipitazioni, quindi la serata si presenterà ancora favorevole per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castel Volturno mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo sereno. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con massime che potrebbero superare i 20°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze naturali della zona.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.5° perc. +13.7° Assenti 16.8 NE max 23.1 Grecale 66 % 1019 hPa 4 cielo sereno +13.4° perc. +12.6° Assenti 17.6 NE max 24.3 Grecale 69 % 1019 hPa 7 cielo sereno +13.6° perc. +12.8° Assenti 18 NE max 26 Grecale 68 % 1020 hPa 10 cielo sereno +17.5° perc. +16.6° Assenti 20.9 ENE max 23.7 Grecale 48 % 1020 hPa 13 cielo sereno +19° perc. +18° Assenti 18.3 ENE max 19.5 Grecale 40 % 1019 hPa 16 poche nuvole +16.7° perc. +15.6° Assenti 19.5 ENE max 24 Grecale 48 % 1019 hPa 19 nubi sparse +14.5° perc. +13.5° Assenti 21.3 NE max 28.9 Grecale 57 % 1020 hPa 22 poche nuvole +13.2° perc. +12.2° Assenti 19.5 NE max 28.4 Grecale 63 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:46

