Previsioni Meteo Castel Volturno: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Castel Volturno di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge leggere al mattino e un progressivo miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 18,1°C e una minima di 13°C. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno superare i 60 km/h nelle ore più fresche.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 62%. La temperatura si manterrà attorno ai 17,7°C, con una percezione termica leggermente inferiore. I venti soffieranno da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 37,7 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 49,7 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 77%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1003 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare piogge leggere, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 95%. Le temperature si attesteranno tra i 17,4°C e i 18,1°C, con venti freschi che soffieranno a circa 39 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 79%, e le precipitazioni si attesteranno su valori contenuti, con accumuli di circa 0,89 mm.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con il cielo che passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 17°C. I venti si calmeranno, con velocità che varieranno tra 25 km/h e 42 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi intorno al 61%. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fascia oraria.

La sera si presenterà con condizioni più serene, con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 14°C. I venti continueranno a essere moderati, con velocità che si attesteranno tra 15 km/h e 19,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica inizierà a salire, raggiungendo i 1013 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel Volturno nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge leggere, si prevede un fine settimana con cieli sereni e temperature in aumento. Questo permetterà di godere di un clima più mite e piacevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.7° perc. +17.6° prob. 61 % 36 OSO max 47.8 Libeccio 77 % 1003 hPa 4 pioggia leggera +17.6° perc. +17.5° 0.46 mm 36.3 OSO max 47.7 Libeccio 79 % 1002 hPa 7 pioggia leggera +17.8° perc. +17.7° 0.23 mm 31.6 OSO max 45.4 Libeccio 79 % 1003 hPa 10 pioggia leggera +17.6° perc. +17.5° 0.89 mm 39.2 O max 64.7 Ponente 79 % 1003 hPa 13 cielo coperto +17° perc. +16.4° prob. 22 % 42.4 ONO max 48.5 Maestrale 63 % 1004 hPa 16 nubi sparse +15.7° perc. +14.9° Assenti 26.4 ONO max 35.9 Maestrale 61 % 1007 hPa 19 nubi sparse +14.9° perc. +13.9° prob. 1 % 17 ONO max 24.3 Maestrale 56 % 1009 hPa 22 poche nuvole +14° perc. +12.8° prob. 2 % 18 NO max 25.8 Maestrale 51 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:39

