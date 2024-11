Previsioni Meteo Castel Volturno: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 17 Novembre a Castel Volturno si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature fresche. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +11,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che culminerà in un pomeriggio prevalentemente coperto. Le temperature massime raggiungeranno i +15,7°C, mentre l’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno al 70%.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno gradualmente fino a toccare i +10,7°C alle prime luci dell’alba. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in lieve aumento, che raggiungeranno i +14,7°C intorno alle 10:00. Tuttavia, già a partire da metà mattina, si inizieranno a notare delle nuvole sparse, che diventeranno sempre più consistenti.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un progressivo aumento della copertura nuvolosa, con cieli che diventeranno completamente coperti entro le ore centrali della giornata. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +15°C, mentre la velocità del vento si manterrà su valori moderati, intorno ai 7-8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +14,8°C. L’umidità continuerà a mantenersi alta, raggiungendo il 72%. Le condizioni di calma del vento persisteranno, con raffiche leggere che non supereranno i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Castel Volturno indicano una giornata di Domenica 17 Novembre caratterizzata da cieli sereni al mattino, seguiti da un progressivo aumento della nuvolosità nel pomeriggio e nella sera. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature simili e una possibile instabilità atmosferica che potrebbe portare a qualche pioggia sporadica. Gli amanti del sole dovranno quindi approfittare delle prime ore della giornata per godere di un clima più favorevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.6° perc. +10.5° Assenti 6.8 NNE max 6.4 Grecale 63 % 1020 hPa 4 cielo sereno +11° perc. +9.8° Assenti 7.5 NE max 6.6 Grecale 65 % 1019 hPa 7 cielo sereno +11.3° perc. +10.2° Assenti 7.1 NE max 6.4 Grecale 66 % 1019 hPa 10 cielo sereno +14.7° perc. +13.8° Assenti 2.6 ESE max 5 Scirocco 61 % 1019 hPa 13 cielo coperto +15.7° perc. +15° Assenti 7.8 OSO max 10.2 Libeccio 63 % 1017 hPa 16 cielo coperto +14.6° perc. +13.9° Assenti 7.7 O max 10.9 Ponente 69 % 1016 hPa 19 cielo coperto +14.8° perc. +14.1° Assenti 2.1 ONO max 6.9 Maestrale 70 % 1016 hPa 22 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° Assenti 2.8 ENE max 6.6 Grecale 71 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:42

