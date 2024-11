Previsioni Meteo Castel Volturno: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Castel Volturno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere alternate a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina il cielo si presenterà prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una temperatura massima che raggiungerà i 16°C nel pomeriggio. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 10,1 km/h.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Castel Volturno subirà l’influenza di piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100% e una temperatura di +13,2°C. La situazione si stabilizzerà leggermente verso le prime ore del mattino, quando il cielo si presenterà coperto, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno attorno ai 13°C e l’umidità si attesterà intorno al 77%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 15,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord-Est. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 62%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e la temperatura massima si stabilirà sui 16°C. Le condizioni di umidità si manterranno elevate e non si prevedono piogge significative, anche se ci sarà una probabilità di pioggia leggera. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno nuovamente, con il ritorno di piogge leggere. Le temperature scenderanno a 14,6°C e l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 65%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,3 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel Volturno nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare durante le ore serali e notturne, quando le piogge potrebbero intensificarsi. Domani, si prevede un miglioramento, ma le nubi potrebbero persistere, mentre dopodomani si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature e a una possibile schiarita.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.2° perc. +12.6° prob. 32 % 8.4 NNE max 12.3 Grecale 77 % 1016 hPa 4 nubi sparse +13.1° perc. +12.4° prob. 20 % 8.4 NE max 10.5 Grecale 76 % 1017 hPa 7 nubi sparse +13.5° perc. +12.8° Assenti 7.3 NE max 8.9 Grecale 73 % 1018 hPa 10 cielo coperto +15.2° perc. +14.5° Assenti 4.9 NE max 4.8 Grecale 65 % 1018 hPa 13 cielo coperto +16° perc. +15.2° prob. 10 % 0.3 ONO max 2.3 Maestrale 61 % 1016 hPa 16 cielo coperto +15.3° perc. +14.6° prob. 23 % 5.3 OSO max 5.3 Libeccio 65 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +14.1° perc. +13.3° 0.3 mm 8.9 S max 10.1 Ostro 66 % 1017 hPa 22 nubi sparse +12.9° perc. +12.1° prob. 88 % 11.5 NE max 13.8 Grecale 74 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.