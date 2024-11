Previsioni Meteo Castel Volturno: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castel Volturno di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi diventeranno più dense, portando a un cielo completamente coperto. La sera continuerà a mantenere queste condizioni, con temperature in calo e una leggera brezza.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno a 15,7°C, con una leggera diminuzione fino a 15,4°C alle 01:00. Il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 8%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 15,1 km/h, proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 65%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, le temperature subiranno un lieve incremento, raggiungendo i 20,7°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando dal 18% al 74%. Il vento si presenterà più leggero, con velocità che varieranno tra 6,5 km/h e 14,4 km/h, sempre da direzione Est-Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 50-72%, contribuendo a un clima gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 19°C alle 17:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e le condizioni di calma del vento continueranno, con velocità che si attesteranno intorno ai 3,2 km/h. L’umidità aumenterà fino al 55%, rendendo l’aria più pesante.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C alle 20:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si manterranno tra il 88% e il 96%. Il vento si farà più vivace, con velocità che raggiungeranno i 14,9 km/h. L’umidità continuerà a oscillare attorno al 62%, mantenendo un clima umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel Volturno nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un clima nuvoloso e temperature che si manterranno su valori miti. È probabile che nei giorni successivi si verifichino ulteriori variazioni, ma per ora si prevede una stabilità nelle condizioni meteo, con un’attenzione particolare alla copertura nuvolosa e alle temperature che non scenderanno drasticamente.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.4° perc. +14.7° Assenti 14.3 NE max 17 Grecale 66 % 1027 hPa 4 poche nuvole +14.7° perc. +14.1° Assenti 13.7 NE max 15.8 Grecale 70 % 1027 hPa 7 cielo sereno +15.2° perc. +14.6° Assenti 14.8 ENE max 18.2 Grecale 70 % 1028 hPa 10 nubi sparse +19.3° perc. +18.7° prob. 1 % 11.3 ENE max 12.2 Grecale 54 % 1028 hPa 13 cielo coperto +21° perc. +20.3° Assenti 4.6 SE max 7.3 Scirocco 46 % 1027 hPa 16 cielo coperto +19.3° perc. +18.7° prob. 1 % 3.2 SO max 3.7 Libeccio 54 % 1026 hPa 19 cielo coperto +18.3° perc. +17.7° prob. 5 % 6.8 NE max 8.8 Grecale 57 % 1026 hPa 22 cielo coperto +17° perc. +16.4° prob. 5 % 14.9 NE max 19.4 Grecale 64 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:50

