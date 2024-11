Previsioni Meteo Castel Volturno: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Castel Volturno per Mercoledì 13 Novembre si presenteranno caratterizzate da un’ampia copertura nuvolosa e da precipitazioni diffuse. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, che si intensificheranno nella mattina con piogge moderate e forti, accompagnate da venti sostenuti. Le temperature si manterranno piuttosto fresche, oscillando tra i 11°C e i 13,6°C. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1019 hPa, con un’umidità che raggiungerà valori elevati, intorno al 92%.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto al 100% e si verificheranno piogge leggere, con temperature che si aggireranno intorno ai 13,6°C. La velocità del vento sarà di circa 22,1 km/h, proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 32,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 37%.

Proseguendo nella mattina, le previsioni del tempo indicano un incremento dell’intensità delle piogge, che diventeranno moderate e poi forti. Alle 07:00, si registrerà una temperatura di 11,7°C con piogge moderate e una velocità del vento di 24,8 km/h. Alle 11:00, la situazione si farà più critica, con forti piogge che porteranno a accumuli significativi di 6,25 mm. L’umidità raggiungerà il 87%, rendendo l’aria particolarmente umida e fresca.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a caratterizzare il tempo, sebbene con un’intensità leggermente ridotta. Alle 13:00, si prevede una temperatura di 11°C e piogge forti, con accumuli di 5,18 mm. La situazione rimarrà simile fino alle 16:00, quando le piogge diventeranno più leggere, ma continueranno a persistere. La temperatura si manterrà attorno ai 11,9°C, con venti che si attenueranno leggermente.

La sera porterà un lieve miglioramento, con piogge leggere che continueranno a cadere fino a tarda notte. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 12,3°C, con venti che si faranno più deboli. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 50%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Castel Volturno indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. Giovedì e Venerdì potrebbero portare un miglioramento temporaneo, ma non si escludono ulteriori perturbazioni nel fine settimana. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni significative.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13° perc. +12.1° 0.26 mm 25.5 ENE max 36.9 Grecale 64 % 1019 hPa 4 pioggia leggera +12° perc. +11.3° 0.28 mm 28 ENE max 41.7 Grecale 76 % 1019 hPa 7 pioggia moderata +11.7° perc. +11° 1.54 mm 24.8 NE max 38 Grecale 80 % 1020 hPa 10 pioggia leggera +12.2° perc. +11.4° 0.99 mm 19.9 NE max 31.2 Grecale 76 % 1020 hPa 13 forte pioggia +11° perc. +10.6° 5.18 mm 20.5 NE max 31.6 Grecale 92 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +11.9° perc. +11.4° 0.28 mm 19.8 NE max 30.5 Grecale 86 % 1019 hPa 19 pioggia leggera +12.1° perc. +11.6° 0.6 mm 16.6 NE max 23.9 Grecale 85 % 1019 hPa 22 cielo coperto +12.3° perc. +11.7° prob. 50 % 12.6 NNE max 16.1 Grecale 83 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:44

