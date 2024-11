Previsioni Meteo Castel Volturno: tutti i dettagli per il weekend 28 – 30 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, si registreranno nubi sparse e una temperatura di circa +16°C, con una copertura nuvolosa del 42% e un vento di 3,8 km/h da Sud Est. La probabilità di pioggia sarà del 53%, ma senza precipitazioni significative. Durante le prime ore del mattino, la situazione cambierà con piogge leggere e temperature attorno ai +15,8°C. Venerdì, il cielo sarà coperto, con temperature in calo fino a 10,1°C in serata e piogge moderate. Sabato porterà cieli sereni e temperature più miti, con massime intorno ai 13°C e una probabilità di pioggia molto bassa.

Giovedì 28 Novembre

Durante la notte di Giovedì 28 Novembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +16°C. La copertura nuvolosa sarà del 42%, mentre la velocità del vento si manterrà a circa 3,8 km/h proveniente da Sud Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 53%, ma non si registreranno piogge significative. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’83%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, si prevede un incremento della copertura nuvolosa con pioggia leggera che inizierà a cadere intorno all’01:00. La temperatura scenderà leggermente a +15,8°C e la velocità del vento aumenterà a 4,8 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 84%, con una leggera intensità di 0,17 mm. L’umidità salirà al 84%.

Dopo le 02:00, il tempo tornerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura stabile di +15,8°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 9,3 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà intorno al 62%. La situazione continuerà a mantenersi simile fino alle 04:00, quando la temperatura scenderà a +15,5°C e la copertura nuvolosa sarà del 70%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si registrerà ancora pioggia leggera con temperature che varieranno tra +15,2°C e +18,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 93% alle 07:00. La probabilità di pioggia si manterrà bassa, ma ci saranno momenti di pioviggine. La situazione migliorerà verso le 12:00, quando il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura toccherà i +18,5°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +18,4°C con una copertura nuvolosa molto bassa, solo del 10%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 13 km/h, e la probabilità di pioggia sarà ridotta al 4%.

La sera di Giovedì si preannuncia serena, con temperature che scenderanno a +16,5°C alle 18:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 4%, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 79% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Venerdì 29 Novembre

Nella notte di Venerdì 29 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +15,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 42%, mentre la velocità del vento si attesterà a 8,9 km/h proveniente da Ovest. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia del 3%. L’umidità sarà attorno all’83% e la pressione atmosferica a 1021 hPa.

Durante la mattina, a partire dalle 08:00, il cielo sarà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 14,4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 92% e ci sarà una leggera probabilità di pioggia. Le temperature continueranno a scendere, toccando i 14,9°C alle 10:00, quando inizieranno a cadere piogge leggere con un’intensità di 0,15 mm.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un aumento dell’intensità delle precipitazioni, con pioggia moderata che porterà a temperature di circa 14,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e la velocità del vento aumenterà fino a 5,1 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che potrebbero raggiungere i 1,18 mm.

La sera di Venerdì sarà caratterizzata da pioggia moderata, con temperature che scenderanno a 10,1°C alle 19:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 99% e la velocità del vento si attesterà a 27,4 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che potrebbero continuare a verificarsi fino a tarda sera.

Sabato 30 Novembre

Nella notte di Sabato 30 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai +9,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 54% e la velocità del vento aumenterà fino a 13,2 km/h proveniente da Nord Est. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia del 35%.

Durante la mattina, a partire dalle 08:00, il cielo sarà sereno con temperature che toccheranno i 10,6°C. La copertura nuvolosa scenderà al 15% e la velocità del vento si attesterà a 21 km/h. Non ci saranno precipitazioni significative e la probabilità di pioggia rimarrà bassa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si manterrà sereno con temperature che raggiungeranno i 13°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 10% e la velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 17,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia del 2%.

La sera di Sabato sarà caratterizzata da un cielo coperto, con temperature che scenderanno a 9,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, al 93%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento si attesterà intorno ai 12,9 km/h.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con un inizio instabile, caratterizzato da piogge e temperature fresche, per poi migliorare con cieli sereni e temperature più miti durante il Sabato. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di un Sabato più soleggiato, mentre Venerdì sarà consigliabile prepararsi per la pioggia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.