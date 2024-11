Previsioni Meteo Castelfranco Emilia: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelfranco Emilia di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto fresco e nuvoloso, che si trasformerà in un pomeriggio con nubi sparse e un incremento delle precipitazioni nella sera. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti per il periodo, con picchi massimi intorno ai 9°C. La presenza di vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 14,9 km/h.

Nella notte, si assisterà a un cielo con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 6°C, con una percezione termica leggermente più bassa a causa del vento. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escluderanno brevi rovesci. La mattina presenterà condizioni simili, con poche nuvole e un aumento graduale della temperatura fino a raggiungere i 8,7°C intorno a mezzogiorno. L’umidità sarà piuttosto elevata, oscillando attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1007 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con un aumento della copertura nuvolosa fino all’81%. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 7°C. Le previsioni del tempo indicano che le precipitazioni diventeranno più frequenti a partire dal tardo pomeriggio, con piogge leggere che si intensificheranno nella sera. Le temperature percepite scenderanno ulteriormente, rendendo l’atmosfera più fresca e umida.

La sera porterà con sé piogge moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 1,62 mm. Le temperature si attesteranno intorno ai 5,9°C, con un’umidità che toccherà il 94%. Il vento, sebbene moderato, contribuirà a rendere l’aria più frizzante, con raffiche che potranno arrivare fino a 15,7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Castelfranco Emilia nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo nel fine settimana. Si consiglia di prepararsi a condizioni variabili e di portare con sé un ombrello, specialmente nella sera di Giovedì. Le temperature rimarranno fresche, quindi è opportuno vestirsi in modo adeguato per affrontare il clima autunnale.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6° perc. +2.8° prob. 5 % 16.1 SE max 27.4 Scirocco 86 % 1007 hPa 4 nubi sparse +5.1° perc. +5.1° prob. 6 % 1.6 SE max 4.3 Scirocco 83 % 1008 hPa 7 poche nuvole +4.5° perc. +4.5° Assenti 2.3 NO max 3.2 Maestrale 85 % 1009 hPa 10 poche nuvole +7.5° perc. +7.5° Assenti 2.1 N max 1.3 Tramontana 71 % 1010 hPa 13 nubi sparse +9° perc. +7.8° Assenti 8.1 ENE max 8.5 Grecale 62 % 1006 hPa 16 nubi sparse +6.7° perc. +5.9° Assenti 5.2 ENE max 8.8 Grecale 76 % 1002 hPa 19 pioggia leggera +6.4° perc. +6.4° 0.99 mm 3.8 ONO max 7.2 Maestrale 86 % 998 hPa 22 pioggia moderata +5.9° perc. +3.6° 1.05 mm 10.8 NNO max 14.5 Maestrale 94 % 993 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:40

