Previsioni Meteo Castelfranco Emilia: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

Le previsioni meteo per Castelfranco Emilia di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno ai 5-6°C. Nel pomeriggio, la situazione rimarrà stabile, con una leggera copertura nuvolosa e temperature che raggiungeranno i 9-10°C. La sera porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, a partire dalle 00:00, Castelfranco Emilia registrerà nubi sparse con una temperatura di circa 5,8°C e una copertura nuvolosa del 75%. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 3,1 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 5°C alle 02:00, con cielo sereno e una copertura nuvolosa che si ridurrà al 12%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 12:00, con temperature che saliranno gradualmente fino a toccare i 9,5°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 2,8 km/h e i 5,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70-79%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 9°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,2 km/h alle 13:00. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così la giornata asciutta.

La sera vedrà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 6°C. La velocità del vento sarà molto bassa, attorno ai 1,3 km/h, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 89%. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelfranco Emilia di Lunedì 25 Novembre evidenziano una giornata prevalentemente serena, con temperature che si manterranno fresche ma gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento delle temperature e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le notti continueranno a essere fresche e serene.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Castelfranco Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +5.4° perc. +5.4° Assenti 3 ONO max 3.2 Maestrale 72 % 1032 hPa 4 cielo sereno +4.7° perc. +4.7° Assenti 4.4 O max 4.5 Ponente 76 % 1030 hPa 7 cielo sereno +4.8° perc. +4.8° Assenti 2.8 OSO max 3.1 Libeccio 79 % 1030 hPa 10 poche nuvole +8.6° perc. +8.6° Assenti 3.4 NNE max 3.1 Grecale 70 % 1028 hPa 13 nubi sparse +9.5° perc. +8.9° Assenti 6.2 NNE max 4.4 Grecale 71 % 1026 hPa 16 nubi sparse +7° perc. +7° Assenti 3.5 NNE max 3.7 Grecale 84 % 1025 hPa 19 poche nuvole +6.1° perc. +6.1° Assenti 1.3 N max 1.6 Tramontana 88 % 1025 hPa 22 nubi sparse +6.2° perc. +6.2° Assenti 2.4 NNE max 2.4 Grecale 89 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:38

