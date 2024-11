Previsioni Meteo Castelfranco Emilia: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Castelfranco Emilia per Mercoledì 27 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando attorno ai 9°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 90%. I venti saranno deboli, prevalentemente da ovest, con intensità che non supererà i 5 km/h.

Durante la notte, le previsioni del tempo indicano piogge leggere che continueranno a cadere, mantenendo la temperatura attorno ai 8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 94%. I venti saranno deboli, con una velocità di circa 1-2 km/h.

Nella mattina, le condizioni rimarranno simili, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 9°C. L’umidità continuerà a essere elevata, mantenendosi sopra il 90%. I venti si faranno leggermente più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 5 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione non subirà significative variazioni. Le piogge leggere persisteranno, accompagnate da un cielo coperto. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 9-10°C, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 92%. I venti continueranno a soffiare debolmente, senza particolari raffiche.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si manterranno stabili, con cielo coperto e assenza di precipitazioni. La temperatura si attesterà sui 9°C, con umidità che scenderà leggermente, ma rimanendo comunque sopra il 90%. I venti saranno sempre deboli, rendendo la serata piuttosto tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Castelfranco Emilia indicano una giornata caratterizzata da piogge leggere e cielo nuvoloso. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Castelfranco Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +8.2° perc. +8.2° 0.17 mm 1.1 NO max 1.5 Maestrale 94 % 1024 hPa 4 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° prob. 49 % 1.8 ONO max 1.9 Maestrale 94 % 1023 hPa 7 pioggia leggera +8.5° perc. +8.5° 0.23 mm 1.4 NO max 1.9 Maestrale 94 % 1024 hPa 10 pioggia leggera +8.9° perc. +8.9° 0.26 mm 4 ONO max 5.8 Maestrale 93 % 1025 hPa 13 pioggia leggera +9.2° perc. +9.2° 0.23 mm 4 O max 6 Ponente 93 % 1024 hPa 16 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° prob. 42 % 3.5 O max 3.8 Ponente 92 % 1024 hPa 19 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° prob. 8 % 4.1 OSO max 4.2 Libeccio 90 % 1025 hPa 22 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° prob. 4 % 3.2 O max 3.6 Ponente 90 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:37

