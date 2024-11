Previsioni Meteo Castelfranco Emilia: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelfranco Emilia di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per il periodo autunnale. Durante la giornata, non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà piuttosto elevata, creando una sensazione di freschezza. I venti saranno leggeri, con una predominanza di direzione nord-ovest.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai +11,6°C, con una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2,4 km/h e i 3,1 km/h, proveniente principalmente da nord. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1028 hPa.

Durante la mattina, le temperature subiranno un lieve aumento, raggiungendo i +12,9°C entro le 09:00. Il cielo continuerà a rimanere coperto, con una copertura nuvolosa sempre al 100%. I venti si faranno leggermente più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 6,6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 79%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di +14,4°C intorno alle 13:00 e 14:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà coperto, senza segni di schiarite. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con velocità comprese tra 4,4 km/h e 6,3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 72%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa +11,0°C entro le 21:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e i venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra 5,1 km/h e 6 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno all’88%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelfranco Emilia nei prossimi giorni evidenziano una persistenza di condizioni nuvolose e temperature miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, con un clima che rimarrà stabile e fresco. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere conto della copertura nuvolosa e dell’umidità, che potrebbero influenzare il comfort durante le ore diurne.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Castelfranco Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.6° perc. +11.1° Assenti 2.6 N max 2.9 Tramontana 86 % 1028 hPa 4 cielo coperto +11.3° perc. +10.8° Assenti 2.9 NO max 3.1 Maestrale 86 % 1028 hPa 7 cielo coperto +11.6° perc. +11° prob. 3 % 2.9 ONO max 3.3 Maestrale 85 % 1028 hPa 10 cielo coperto +13.5° perc. +12.9° prob. 3 % 5.9 NNO max 5.8 Maestrale 77 % 1027 hPa 13 cielo coperto +14.4° perc. +13.8° Assenti 6.3 NO max 6.4 Maestrale 72 % 1025 hPa 16 cielo coperto +12.5° perc. +12° Assenti 4.3 NO max 5 Maestrale 81 % 1025 hPa 19 cielo coperto +11.5° perc. +11° Assenti 5.2 O max 5.7 Ponente 86 % 1025 hPa 22 cielo coperto +10.7° perc. +10.2° Assenti 5.5 OSO max 6.3 Libeccio 88 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:51

