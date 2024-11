Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castellammare di Stabia di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 16,9°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della sera, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge leggere.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che oscilleranno tra i 15,3°C e i 16,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 58,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 59%, e non si prevederanno precipitazioni significative.

Durante la mattina, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto e temperature che varieranno tra i 15,2°C e i 16,8°C. La velocità del vento sarà in diminuzione, ma si manterrà comunque attorno ai 10-13 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 51-55%, senza possibilità di pioggia.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 16,9°C alle ore 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità moderata. L’umidità si ridurrà, attestandosi attorno al 48-54%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle ore 21:00. Le temperature si manterranno intorno ai 16°C, mentre la velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 34,3 km/h. L’umidità salirà ulteriormente, superando il 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castellammare di Stabia mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge che potrebbero continuare anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione climatica si manterrà variabile, con temperature che rimarranno generalmente miti, ma con un aumento della probabilità di precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.8° perc. +15° Assenti 26.9 ONO max 46.5 Maestrale 59 % 1004 hPa 4 cielo coperto +15.6° perc. +14.7° Assenti 21 ONO max 33 Maestrale 56 % 1005 hPa 7 cielo coperto +15.3° perc. +14.3° Assenti 11.2 NO max 16.2 Maestrale 54 % 1007 hPa 10 cielo coperto +16.1° perc. +15.2° prob. 4 % 8.9 ONO max 13.9 Maestrale 52 % 1009 hPa 13 nubi sparse +16.9° perc. +15.9° prob. 4 % 13.7 O max 14.9 Ponente 48 % 1008 hPa 16 nubi sparse +15.4° perc. +14.4° Assenti 8.6 OSO max 12.2 Libeccio 53 % 1009 hPa 19 nubi sparse +15.7° perc. +14.9° prob. 1 % 15.4 OSO max 23.6 Libeccio 61 % 1009 hPa 22 pioggia leggera +16.2° perc. +15.7° 0.26 mm 20 OSO max 32.5 Libeccio 72 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:38

