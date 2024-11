Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Castellammare di Stabia si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature oscilleranno attorno ai 14,6°C e 14,7°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Est. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 100%. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non cambieranno significativamente, mantenendo il cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 4 km/h e i 7 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 16,3°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 21%. La brezza leggera continuerà a mantenere un clima gradevole, nonostante l’assenza di sole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento della situazione meteorologica, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si manterranno sui 15,6°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà al 72%. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 16%, e il vento continuerà a soffiare con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castellammare di Stabia indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che nei giorni successivi, le temperature possano subire lievi variazioni, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteorologiche generali. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un ambiente favorevole, mentre chi spera in giornate di sole dovrà attendere ulteriori sviluppi.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.6° perc. +14° prob. 5 % 4.6 SE max 5.9 Scirocco 72 % 1025 hPa 4 cielo coperto +14.7° perc. +14.2° prob. 9 % 6.2 SE max 7.3 Scirocco 75 % 1024 hPa 7 cielo coperto +15.1° perc. +14.6° prob. 4 % 7.2 SE max 8.5 Scirocco 75 % 1025 hPa 10 cielo coperto +15.8° perc. +15.3° prob. 9 % 6.7 SE max 8.1 Scirocco 75 % 1024 hPa 13 cielo coperto +16.1° perc. +15.7° prob. 23 % 6.1 SE max 6.6 Scirocco 75 % 1023 hPa 16 cielo coperto +16.2° perc. +15.8° prob. 21 % 6.4 ESE max 6.8 Scirocco 77 % 1023 hPa 19 cielo coperto +16.1° perc. +15.8° prob. 20 % 6.1 ESE max 5.8 Scirocco 78 % 1024 hPa 22 nubi sparse +15.6° perc. +15.4° prob. 16 % 6.2 ESE max 5.8 Scirocco 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:36

