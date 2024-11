Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castellammare di Stabia di Sabato 2 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno poche nuvole, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un parziale miglioramento, con nubi sparse che accompagneranno le temperature in calo.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si manterrà attorno al 56%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da Nord, con velocità che non supereranno i 1 km/h.

Durante la mattina, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, mentre i venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 7,7 km/h. La presenza di nubi sparse non porterà a precipitazioni, mantenendo il clima asciutto.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. L’intensità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 11,2 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 48%, contribuendo a un clima fresco ma non sgradevole.

La sera porterà un parziale diradamento delle nubi, con temperature che scenderanno a circa 19°C. I venti si faranno più leggeri, e l’umidità si manterrà attorno al 54%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Castellammare di Stabia indicano una giornata variabile, con un clima che si manterrà mite e asciutto. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere delle bellezze locali, mentre le temperature miti continueranno a caratterizzare il mese di Novembre.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.7° perc. +18.2° Assenti 0.9 N max 2.9 Tramontana 57 % 1023 hPa 4 poche nuvole +18.2° perc. +17.7° Assenti 0.4 NNE max 3 Grecale 63 % 1022 hPa 7 poche nuvole +18.7° perc. +18.3° Assenti 1 ENE max 2.7 Grecale 63 % 1023 hPa 10 nubi sparse +20.9° perc. +20.5° Assenti 3.8 O max 3.3 Ponente 54 % 1022 hPa 13 cielo coperto +22.2° perc. +21.7° Assenti 9.4 ONO max 8.6 Maestrale 46 % 1021 hPa 16 cielo coperto +21.1° perc. +20.6° Assenti 10 ONO max 10.6 Maestrale 50 % 1021 hPa 19 nubi sparse +20.4° perc. +19.9° Assenti 5.9 NNO max 6.7 Maestrale 53 % 1022 hPa 22 nubi sparse +19.5° perc. +18.9° Assenti 2.8 ENE max 3.1 Grecale 55 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:54

