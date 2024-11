Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 10 Novembre a Castellammare di Stabia si presenteranno favorevoli, con un predominio di cieli sereni e temperature miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La mattina porterà un miglioramento, con cieli sereni e un incremento delle temperature fino a raggiungere i 20°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili, mentre la sera si prevede un leggero abbassamento, ma senza particolari variazioni.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e la temperatura si aggirerà attorno ai 17,6°C, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità si manterrà intorno al 58%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa diminuirà, e già dalle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà sereno.

La mattina si aprirà con cieli completamente sereni, e le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 20°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi attorno al 45%. Questo clima favorevole favorirà attività all’aperto e momenti di svago.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. La brezza leggera proveniente da sud-ovest garantirà un comfort termico, rendendo piacevole il soggiorno all’aperto. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché assente, con un’umidità che si attesterà attorno al 48%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 17°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, e le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli. L’umidità si manterrà attorno al 54%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà sui 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castellammare di Stabia indicano una giornata di sole e temperature miti, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nel clima generale. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate serene e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.3° perc. +16.7° prob. 6 % 6.9 E max 7.3 Levante 60 % 1020 hPa 4 nubi sparse +16.6° perc. +16° prob. 2 % 8.6 ENE max 9.3 Grecale 64 % 1019 hPa 7 cielo sereno +16.6° perc. +16° Assenti 8.7 ENE max 9.1 Grecale 65 % 1020 hPa 10 cielo sereno +19.3° perc. +18.5° Assenti 5.3 E max 7.1 Levante 49 % 1019 hPa 13 cielo sereno +20.4° perc. +19.6° Assenti 4.6 SO max 6.7 Libeccio 44 % 1017 hPa 16 cielo sereno +19.2° perc. +18.5° Assenti 2.6 S max 5.3 Ostro 50 % 1018 hPa 19 cielo sereno +18.7° perc. +17.9° Assenti 5.3 E max 7.2 Levante 50 % 1019 hPa 22 cielo sereno +17.5° perc. +16.8° Assenti 7.8 ENE max 9.4 Grecale 55 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:46

