Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

Le previsioni meteo per Castellammare di Stabia di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,1°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature fino a raggiungere i 21°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto da nubi sparse e la temperatura si manterrà attorno ai 18,1°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi intorno al 2%. Con il progredire delle ore, fino alle 05:00, le condizioni rimarranno stabili con poche nuvole e temperature che scenderanno leggermente, fino a 16,9°C.

La mattina si presenterà con un cielo prevalentemente sereno. A partire dalle 06:00, la temperatura si attesterà intorno ai 16,8°C e continuerà a salire fino a raggiungere i 20,8°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 12%. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 2,5 km/h e 7,8 km/h, rendendo l’atmosfera gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature raggiungeranno il picco di 21°C intorno alle 13:00. Le condizioni di umidità si manterranno attorno al 42%, favorendo una sensazione di benessere. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. Le condizioni di umidità aumenteranno leggermente, ma rimarranno comunque confortevoli.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castellammare di Stabia indicano una giornata di Sabato 9 Novembre caratterizzata da condizioni favorevoli, con temperature miti e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 17°C e i 21°C, rendendo il clima ideale per attività all’aperto e passeggiate lungo il mare.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.8° perc. +17.3° Assenti 8.2 ENE max 8.6 Grecale 64 % 1025 hPa 4 poche nuvole +17.1° perc. +16.6° prob. 1 % 7.9 ENE max 8.4 Grecale 65 % 1024 hPa 7 poche nuvole +17.4° perc. +16.7° prob. 1 % 7.6 ENE max 8 Grecale 60 % 1024 hPa 10 poche nuvole +20.2° perc. +19.5° Assenti 5.4 E max 7.5 Levante 44 % 1023 hPa 13 cielo sereno +21.1° perc. +20.4° Assenti 2.8 SO max 5.4 Libeccio 42 % 1021 hPa 16 poche nuvole +20° perc. +19.3° Assenti 4.4 SO max 3.3 Libeccio 48 % 1021 hPa 19 poche nuvole +19.4° perc. +18.7° Assenti 6.1 ENE max 8.4 Grecale 52 % 1021 hPa 22 cielo sereno +18.1° perc. +17.5° Assenti 8.1 ENE max 9.5 Grecale 58 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:47

